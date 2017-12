Urgenţa caută mobilier

Noua Unitate de Primire a Urgenţelor (UPU) din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa mai are un pas până la inaugurare. Managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână, a anunţat, însă, că are ceva probleme, unitatea neavând un mobilier nou, aşa ca pentru noua construcţie. „Căutăm soluţii de finanţare, sponsori, dar aşteptăm şi un sprijin din partea Ministerului Sănătăţii, a secretarului de stat Raed Araft, mereu activ în sectorul medical de urgenţă”, a mai declarat managerul. Noua UPU are nevoie de scaune pentru sala de aşteptare, de paturi, noptiere, birouri. „Atunci când a fost prevăzut bugetul, nimeni nu a luat în calcul şi asta, aşa că trebuie să găsim noi soluţii”, a mai adăugat şeful SCJU.