Vaclav Havel susţine amplasarea radarului american pe teritoriul Cehiei

Proiectul de construire a radarului antibalistic american pe teritoriul ţării este prima şansă a Cehiei de recompensare faţă de aliatul său, SUA, a afirmat fostul preşedinte ceh. Vaclav Havel a subliniat că fără ajutorul SUA Cehoslovacia independentă nu ar fi putut fi fondată în anul 1918, iar Cortina de Fier nu ar fi căzut. “Americanii doresc ceva de la noi pentru prima dată. Pînă acum, noi am fost cei care am dorit ceva de la ei. Acum doresc un lucru minor; iar noi deja am început să polemizăm”, a declarat draaturgul ceh.

SUA doresc să amplaseze un radar în regiunea cehă Brdy, la 90 de kilometri la sud-vest de Praga, precum şi zece interceptoare antirachetă în Polonia vecină. Fostul preşedinte ceh a comentat şi afirmaţia fostului preşedinte sovietic, Mihail Gorbaciov, care a declarat că sistemul american antirachetă este îndreptat împotriva Rusiei şi Chinei, avertizînd că Cehia va deveni o ţintă strategică a Rusiei. “Gorbaciov susţine că este vorba de arme ofensive. Sînt sisteme de apărare”, a reacţionat Vaclav Havel, exprimîndu-şi dezamăgirea că nimeni nu s-a ridicat împotriva prezenţei trupelor sovietice pe teritoriul Cehoslovaciei în trecut.

Tratatul dintre Cehia şi SUA privind instalarea unui radar antibalistic pe teritoriul Cehiei ar putea fi semnat la 5 mai, atunci cînd este aniversarea revoltei antinaziste ce a avut loc la Praga în 1945. Potrivit unor surse diplomatice, la Praga va avea loc în mai o conferinţă pe tema apărării antirachetă. În plus, în aceeaşi perioadă este invitată la Praga Condoleezza Rice, secretarul de Stat american. Potrivit sondajelor, 70% dintre cetăţenii cehi se opun instalării radarului american pe teritoriul ţării.