Valeriu Turcan dă de pământ cu Elena Udrea

Elena Udrea a declarat, astăzi, că va face dezvăluiri despre mai mulți oameni care i-au cerut bani, printre care Raluca Turcan, Valeriu Turcan, Cristian Rizea sau Oreste Teodorescu. Zis şi făcut. Şi-a luat poşeţica şi s-a dus la TVR1. ”Fostul meu soț, Dorin Cocoș, i-a finanțat campania Ralucăi Turcan.”, a început Udrea. Fostul său consilier, devenit ulterior purtător de cuvânt al lui Traian Băsescu, Valeriu Turcan a ripostat: „Mă îndoiesc că Dorin Cocoș a dat bani pentru campania soției mele. Am apărat un principiu: dacă tu spui, după opt ani în care ai lăudat SRI de dimineața până seara, pe dl. Coldea, pe dl. Maior, că e o problemă cu ei, că fac poliție politică, înseamnă că au făcut poliție politică și în ceilalți ani, deci tu ai tăinuit, ai fost complice. Eu am criticat chiar aseară SRI pentru această glumă de control parlamentar. Când ai probleme penale acuzi, pe chestii inventate, fără să produci vreo dovadă, un serviciu de informații și un prim adjunct pe care acum un an îi lăudai? Ce să înțeleg, că undeva e o problemă că ți-ai schimbat abordarea față de acel serviciu din cauza problemelor penale pe care le ai. Ea voia să controleze politica de comunicare a Palatului Cotroceni. Ea mi-a sugerat să scriu niște articole în presa locală și să iau niște bani”.