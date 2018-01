VEȘTI BUNE pentru medicii care au rămas fără locuri la Rezidențiat 2015 - 2017!

Ministrul Sănătății, prof. dr. Florian Bodog, s-a întâlnit în 28 decembrie 2017 cu reprezentanții medicilor care au obținut punctaj de promovare la concursul de Rezidențiat din anii 2015-2017, dar nu au loc sau post. Ministrul Sănătății a informat medicii despre demersurile pe care le face Ministerul Sănătății în această perioadă pentru ca ei să poată profesa. “Susțin și sprijin orice medic care dorește să muncească în țara sa pentru pacienții români și pentru sistemul nostru de sănătate. Însă Rezidențiatul este un concurs, nu un examen, având o limită de locuri/posturi corelate cu capacitatea de pregătire a centrelor universitare și cu resursele financiare alocate. Anul acesta am primit aprobare de suplimentare cu 95 de locuri pentru domeniul medicină. Dar cred că cel mai important acum pentru dumneavoastră este să vă dăm posibilitatea să vă angajați în sistem. Pacienții din unitățile sanitare publice și cabinetele medicale au nevoie de expertiza dumneavoastră și am început discuțiile cu toți factorii de decizie implicați pentru identificarea unor soluții optime”, a declarat ministrul Sănătății, prof. dr. Florian Bodog. Astfel, ministrul le-a comunicat medicilor că și în prezent există cadrul legal care oferă posibilitatea absolvenților facultăților de medicină care nu devin medici rezidenți să desfășoare activitate ca medici cu competențe limitate în cabinetele medicilor de familie, unități sanitare, dispensare, sub îndrumarea unui medic cu drept de practică. ”Am solicitat deja Colegiului Medicilor din România (CMR) sprijinul pentru îmbunătățirea cadrului legal astfel încât absolvenții care au obținut punctaj de promovare la Concursul de Rezidențiat să poată desfășura activități medicale cu competențe limitate în zone defavorizate/izolate, centre de permanență. Intenționez să am o discuție pe această temă cu președintele CMR”, a spus demnitarul. Mai mult, ministerul a început să identifice soluțiile legale pentru ca acești medici să poată fi încadrați în compartimentele (ex: respectiv epidemiologie, igienă, laborator de analize) cu deficit de personal din direcțiile de sănătate publică.