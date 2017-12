Veterinarii au găsit E. Coli în unele alimente

18:39:04 / 27 Septembrie 2016

ADIVIN LUPTATORILOR

Daca vor si viermi sa treaca pe la Adivin, in autoservire, sa vedeti acolo marfa bagata la vanzare, din ce a expirat in magazin. Daca vor si produse expirate si care au schimbata datele de pe ele sa mearga in Adivin (Luptatorilor) sa vada acolo cate produse au data de expirare trecuta cu eticheta alba, eticheta care este schimbata atunci cand un aliment expira (stiu din sursa sigura). Daca vor Ecoli pot verifica si toata carnea care este la vanzare in Adivin, carne care dupa ce capata o culoare necomerciala este spalata in draci ca sa-si mai schimbe din culoare. Culmea e ca nici un control nu vede aceste aspecte pe care le spun angajatii companiei. Ce le mai place spaga.