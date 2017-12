Veterinarii români, cu nimic mai prejos decât cei din UE!

Ziua medicului veterinar a fost marcată, vineri, şi la Constanţa. La sediul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) s-au întâlnit atât tineri absolvenţi ai facultăţii de medicină veterinară, cât şi medici pensionari, dar şi medici activi. „Este un prilej de bucurie, de bilanţ, un prilej cu care evaluăm rezultatele şi ne previzionăm perspectivele. Ne bucurăm să constatăm că profesia înregistrează evoluţii consistente în ceea ce priveşte performanţele tehnice, dotările”, a declarat directorul executiv al DSVSA Constanţa, dr. Geronimo Brănescu. El a admis că profesia a fost şi este una extrem de grea, dar acum, specialiştii au condiţii mult mai bune de lucru. „Ne bucurăm că am ajuns să atingem performanţe redutabile cu ajutorul dotărilor, accesului la informaţii, iar ele îşi pun amprenta pe evoluţia profesională. Putem spune că suntem în trend mondial”, a adăugat directorul. El susţine, fără nicio reţinere, că veterinarul român nu este cu nimic mai prejos de cel din UE. Iar DSVSA Constanţa are numeroase motive de mândrie. „Avem echipamente unicat în România, iar unele unicat chiar şi în Europa. Doar în Rusia se mai găsesc unele categorii de echipamente pe care le avem”, a adăugat dr. Geronimo. Tot de Ziua veterinarului, vineri, la DSVSA Constanţa a fost lansat şi Cercul Ştiinţific „Timariu Savu” (un reputat veterinar care a publicat 90 de lucrări ştiinţifice şi a fost distins cu numeroase premii, printre care premiul de stat pentru contribuţia adusă la crearea unei rase de oi cu lână fină, „Merinosul de Palas” - 1963). Pe parcursul zilei, medici veterinari au expus numeroase lucrări de interes în domeniu. Printre acestea precizăm: Rezistenţa la antibiotice (prudenţa la antibiotice în medicina veterinară); Actualităţi în terapia bolilor parazitare la animale; Efectele excesului de nutrienţi ajunşi în Marea Neagră, prin aportul fluvial al Dunării în zona Deltei Dunării; Rezistenţa E.coli în apele teritoriale ale Mării Negre din zona de litoral a României etc. „Lucrarea „Rezistenţa la antibiotice“, de exemplu, a dorit să atragă atenţia asupra utilizării corecte şi cu prudenţă a antibioticelor, ca urmare a apariţiei rezistenţei multiple la antibiotice a germenilor patogeni, care afectează atât specia umană, cât şi cea animală”, a spus dr. Brănescu. Întâlniri în cadrul Cercului Ştiinţific vor mai fi organizate şi în viitor. „Doritorii să participe, orice profesionist, şi nu neapărat medici veterinari, toţi cei care pot interfera cu profesia de medic veterinar, pot lua legătura cu dr. Airinei Nicolae. El poate fi găsit la sediul DSVSA”, a spus directorul dr. Brănescu.