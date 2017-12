Vezi anunțul meteorologilor pentru următoarele 3 zile, la Constanța!

Prima zi a săptămânii aduce, la Constanța, precipitații sub formă de ploaie, anunță meteorologii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 13 grade C, iar minimele - între 3 și 6 grade C. Marți, 21 martie, vremea va cunoaște o încălzire importantă; temperaturile maxime vor urca până la 18 grade C, la malul Mării Negre, iar minimele se vor situa în intervalul 4 și 7 grade C, potrivit meteorologilor. Nu va mai ploua, iar soarele își va face apariția printre nori. Miercuri, 22 martie, vremea se va menține la fel de călduroasă; temperaturile maxime se vor încadra în intervalul 10 și 18 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 2 și 6 grade C. Și în această zi ne vom bucura de razele soarelui.