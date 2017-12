„Viaţa în ritm de tenis“ cu Horia Tecău

Tenismanul constănţean Horia Tecău, vicecampion olimpic la Jocurile Olimpice din 2016 de la Rio în proba de dublu, şi-a lansat luni după-amiază cartea intitulată “Viaţa în ritm de tenis”, la o librărie din Bucureşti, în prezenţa unui mare număr de admiratori ai sportului alb. Volumul prezintă în cadrul celor 115 pagini momente din viaţa sportivului, dar şi sfaturi pentru cei care doresc sa facă sport, în general, şi tenis, în special. Cartea, bogat ilustrată, este redactată pentru un dialog cu cititorii, în paginile sale fiind lăsate spaţii libere speciale pentru răspunsurile ce urmează să fie formulate, la întrebările lui Horia Tecău.

Cei care au avut ocazia să o citească primii sunt copiii pasionaţi de tenis, care pe 6 decembrie au primit-o deja cadou de la Tecău, care a jucat atunci rolul lui Moş Nicolae, când a mai oferit dulciuri şi băuturi răcoritoare celor mici. “Am făcut multe note în agendele mele în ultimii ani. Am descoperit, astfel, că experienţa mea are o valoare ce poate fi valorificată de cei mici. Aşa a apărut cartea, la care am început să lucrez în primăvară. În interiorul ei este cuprins un vis, iar acum după atâtea acumulări, este rândul meu să ofer ceva acestui sport”, a spus tenismanul aflat pe locul 19 în clasamentul ATP de dublu.

La lansare au participat Mihai Covaliu, preşedintele COSR, Andreea Marin, ambasador UNICEF, George Cosac, preşedintele Federaţiei Române de Tenis, gimnastul Marian Drăgulescu, dar şi numeroşi prieteni ai autorului.

