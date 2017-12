Victima unui accident rutier primește rentă lunară, pe viaţă, de la vinovat

Magistrații constănțeni ies, încă o dată, în evidență atunci când este vorba despre emiterea unor sentințe în premieră. Judecătoria Constanța a decis ca o femeie rănită într-un accident rutier să fie despăgubită material și moral, dar să primească și o rentă lunară, până la sfârșitul vieții. „Este o prevedere legislativă care oferă posibilitatea judecătorului de a acorda părții civile o anumită sumă de bani pentru un interval de timp. Fiecare magistrat apreciază această perioadă în funcție de gravitatea faptei și de circumstanțele producerii infracțiunii”, a declarat purtătorul de cuvânt al Judecătoriei Constanța, judecătorul Victor Văduva. În cazul de față, decizia fără precedent a fost dată într-un dosar în care un căruțaș a fost judecat pentru vătămare corporală din culpă. Iusein Iașar, de 58 de ani, din Constanța, a primit o pedeapsă de un an și patru luni de închisoare cu suspendare și obligația de a-i plăti Florentinei Covaci, de 57 de ani, din Constanța, 100.000 de euro daune materiale și morale, precum și „1.000 lei reprezentând prestaţie lunară începând cu luna septembrie a anului 2012 şi până la sfârşitul vieţii”, după cum se arată în hotărârea judecătorească. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la instanța superioară.

CAI SCĂPAȚI DE SUB CONTROL Conform rechizitoriului, accidentul provocat de Iașar a avut loc pe 12 septembrie 2012, în jurul orei 17.30, în municipiul Constanța. Polițiștii spun că inculpatul conducea o caleașcă pe strada Dorului. Ajuns la intersecția cu strada Portiței, au stabilit anchetatorii, acesta nu a acordat prioritate și a intrat în coliziune cu un taxi marca Dacia Logan, care circula regulamentar. După impact, Loganul s-a răsturnat şi a acroşat-o pe Florentina Covaci, care mergea pe trotuar alături de nepoțelele ei. În urma accidentului, femeia, dar şi taximetristul au fost răniţi. Spre norocul lor, fetițele au scăpat fără nicio zgârietură. Martorii au apelat imediat linia unică 112 şi au cerut ajutor. În zonă au sosit două ambulanţe care au transportat victimele la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde acestea au rămas internate cu răni ușoare. La locul accidentului s-a deplasat şi un echipaj de descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea”, însă intervenţia pompierilor militari nu a mai fost necesară. „Am auzit o bubuitură. Când am ieşit din curte, am văzut ce se întâmplase. Femeia era întinsă pe jos”, a declarat o martoră la scurt timp după accident. „Am făcut tot posibilul pentru a opri caii care au luat-o, pur și simplu, la goană, dar nu am reuşit să-i stăpânesc. Era ca şi cum aş fi condus o maşină fără frâne, vă spun sincer, nu am mai avut efectiv ce să fac. Taximetristul nu a avut nicio vină pentru tot ce s-a întâmplat”, a declarat Iusein Iașar. La finalul anchetei, Florentina Covaci a fost singura care s-a constitut parte civilă în dosar și i-a cerut bani căruțașului pentru suferința pe care i-a provocat-o.

CAZ FĂRĂ PRECEDENT Aceasta nu este singura sentință în premieră emisă de instanțele constănțene. În urmă cu aproape un an, în ianuarie 2014, Judecătoria Medgidia a decis ca un șofer găsit vinovat de producerea unei tragedii rutiere, dar și șeful lui, care l-ar fi obligat să se urce la volanul unui camion defect, să meargă la pușcărie. Nici societatea căreia îi apaținea tirul implicat în accident nu a scăpat nepedepsită. SC Adynelius SRL Medgidia a primit 5.000 de lei amendă penală. De asemenea, pentru prima oară în istoria instanțelor constănțene, magistrații au hotărât ca sentinţa să fie publicată pe două site-uri de transport auto, pentru ca opinia publică să afle că firma din Medgidia se face vinovată de ucidere din culpă.