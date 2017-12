Victorie la pas pentru HCM

HCM Constanţa şi-a respectat blazonul şi la Tg. Jiu, obţinând, sâmbătă, o victorie pe cât de confortabilă, pe atât de meritată, scor 38-26 (16-14) în etapa a 26-a, ultima a Ligii Naţionale. Handbaliştii pregătiţi de Ion Crăciun, Eden Hairi şi Alexandru Buligan au ţinut să încheie sezonul cu o victorie, ajungând astfel la 16 succese consecutive în LN, toate sub comanda actualului antrenor principal. Victoria cu Pandurii este cu atât mai frumoasă cu cât HCM era deja campioană, iar gândurile handbaliştilor constănţeni se puteau îndrepta mai mult către Cupa României, competiţie care va începe miercuri, la Drobeta Tr. Severin. „Băieţii merită felicitări pentru toate aceste victorii. Ei sunt principalii actori. Trebuie să conştientizeze că viaţa sportivă este scurtă şi trebuie să profite cât sunt în activitate pentru a obţine cât mai multe rezultate pozitive. Rar mi se întâmplă să fiu mulţumit, însă pot spune că de această dată am fost foarte mulţumit de cum am jucat în repriza secundă. Dacă vom evolua aşa şi în Cupa României, atunci vom părăsi cu capul sus competiţia“, a declarat Crăciun. După meciul de la Tg. Jiu, interul dreapta Bogdan Criciotoiu acuză unele dureri la picior, dar radiografia efectuată nu a relevat nicio problemă majoră, astfel că poate fi recuperat. Pentru HCM au evoluat: Sadoveac 6g, Toma, A. Stamate şi Csepreghi - câte 4g, Criciotoiu, Riganas, Buricea şi Sabou - câte 3g, Irimescu, Stavrositu şi Novanc - câte 2g, Angelovski şi Schuch - câte 1g, Popescu, Stănescu, Adzic.

Celelalte rezultate: CSM Oradea - Steaua Bucureşti 28-28, HC Odorhei - Ştiinţa Bacău 36-30, Bucovina Suceava - Poli Timişoara 25-25, U. Cluj - UCM HC Caraş Severin 34-26, Dinamo Braşov - CSM Bucureşti 25-25, Minaur Baia Mare - CSM Satu Mare 30-24. Clasament: 1. HCM Constanţa 47p, 2. HC Odorhei 39p, 3. Suceava 37p, 4. UCM HC Caraş Severin 35p, 5. Cluj 34p, 6. Bacău 31p, 7. Tg. Jiu 29p, 8. Satu Mare 27p, 9. CSM Bucureşti 20p, 10. Dinamo Braşov 17p, 11. Timişoara 16p, 12. Steaua 15p, 13. Baia Mare 11p, 14. CSM Oradea 6p.