Viitoarele manuale școlare văd lumina tiparului printr-o… găurică

Abecedarele se vor strecura pe băncile școlarilor prin „magia” unei edituri unice naționale care are doar trei redactori și poate doi-trei tehnoredactori. Adică manualele pentru 251 de discipline pentru clasele I-II şi VI se vor tipări la o editură de cartier, o să vă întrebați?! Nu… chiar, dar monopolul pus de Editura Didactică şi Pedagogică va transforma procesul de tipărire într-un adevărat moment de magie neagră. Uniunea Editorilor din România își arartă, încă o dată, indignarea față de situația aberantă creată de Ministerul Educației. „Eu cred că vor face toate eforturile să fie manuale, dar vor fi nişte manuale încropite, nişte manuale făcute pe colţul mesei. Nu vor fi nişte manuale serioase pentru că Editura Didactică şi Pedagogică nu are capacitate, are doar trei redactori şi doi-trei tehnoredactori, deci, este o editură mică şi chiar puţin performată. Probabil vor face în aşa fel încât să mai lucreze şi inspectorii la ele, care vor face nişte evaluări, dar nu prea grozave, pentru că miza lor este să le scoată până începe şcoala”, a declarat, pentru Mediafax, preşedintele Uniunii Editorilor din România, Cristian Greşanu.

După ce au fost excluse din procesul de concepere al manualelor, editurile mai pot face doar materialele auxiliare pentru care trebuie să plătească taxe doar pentru a fi evaluate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, din cadrul Ministerului Educaţiei. „Nouă, editurilor, ne-a rămas doar să facem materiale auxiliare pentru care plătim între 2.000 şi 3.000 de lei numai să fie evaluate, fără a avea vreo siguranţă că vor fi sau nu avizate. Deci, dacă mă duc cu un caieţel de 80 de pagini, trebuie sa plătesc 2.000 de lei. Fiecare auxiliar se plăteşte, iar sumele sunt cuprinse între 1.200 şi 3.000 de lei, în funcţie de numărul de pagini. Dacă are peste 160 de pagini, se plăteşte 3.500 de lei. Vă daţi seama că monopolul pus de Editura Didactică pe manuale va înseamnă monopol şi pe auxiliare pentru că uşor, uşor într-acolo se merge”, a mai spus Cristian Greşanu.

Nici reprezentanţii elevilor nu sunt prea fericiți. Ei vor manuale, dar unele de calitate și în situația dată nu se întrevede nicio luminiță în acest sens. „Interesul elevului este ca manualul să fie de calitate şi ca, în eventualitatea în care vor exista mai multe variante de manuale, să nu existe discrepanţe între ele. Mai mult decât atât, cine le editează, cine le tipăreşte? Este o decizie de piaţă? Noi am spus că nu avem suficientă experienţă în a ne da cu părerea. În fiecare an, ne-am lovit de faptul că manualele întârzie şi MEN nu a învăţăt lecţia pentru că nu dă drumul licitaţiei mai devreme, astfel încât să existe timp pentru rezolvarea contestaţiilor ca manualele să fie pe bănci când începe şcoala", a explicat, tot pentru Mediafax, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor, Ioana Băltăreţu. Aceasta a menţionat că CNE atrage atenţia că, de-a lungul timpului, ministerul a pus mai mult accent pe preţul manualului decât pe calitatea lui.





Înainte de Paște, preşedintele Comisiei de Învăţământ din Camera Deputaţilor, Camelia Gavrilă, a declarat că legea manualului a trecut de acest for, care a eliminat manualul unic, introducând maximum trei variante de manuscrise pentru fiecare disciplină în parte.