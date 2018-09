Viitorul a ajuns la două puncte de prima poziţie

Obiectiv îndeplinit pentru FC Viitorul, luni seară, pe stadionul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, în etapa a opta a Ligii 1 la fotbal. Formaţia constănţeană s-a impus la limită în meciul cu FC Hermannstadt, scor 1-0, graţie golului marcat de Ianis Hagi, în minutul 29, dintr-un penalty obţinut tot de căpitanul Viitorului. Voduţ a ratat în repriza a doua o mare ocazie de gol, în minutul 70, mingea fiind respinsă de portarul Căbuz, iar Nkololo a irosit în minutul 87 ocazia oaspeţilor de a pleca cu un punct de pe Litoral.

Au evoluat următoarele formaţii - Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi, antrenor Cătălin Anghel): Buzbuchi - Mladen, Luchin, De Nooijer - Vl. Achim (70 Artean), T. Băluță, Vînă - I. Hagi (cpt), Drăguș (60 Voduț), Mățan (53 A. Ciobanu); Hermannstadt (antrneor Alexandru Pelici): Căbuz - Tătar, Mijuskovic, I. Stoica, Pamfile - Dîlbea (cpt.), Antonov (84 Blănaru) - Serediuc (60 Tsoumou), Nkololo, Chalkiadakis (70 Ali Vega) - Ghe. Rusu. Cartonașe galbene: Luchin / Dîlbea, Pamfile, Ali Vega. Meciul a fost arbitrat la centru de Marius Avram (București).

GICĂ HAGI, FERICIT DUPĂ VICTORIE

„Am întâlnit una dintre cele mai bune echipe ale campionatului, care joacă un fotbal total. Am fost aproape, ne-am ridicat destule momente la nivelul adversarului. Din păcate, nu reuşim să ne concentrăm la finalizare”, a spus antrenorul oaspeţilor, Alexandru Pelici.

„Fericit, pentru că am câştigat. Ne doream cele trei puncte. Am avut momente bune, chiar dacă evoluţia unuia sau altuia nu a fost, personal, la un nivel ridicat, dar ca echipă am reacţionat bine. Uşor, uşor, creştem. Mă bucur că majoritatea jucătorilor arată mai bine. Am întâlnit o echipă omogenă, foarte disciplinată”, a declarat managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, care a început partida cu șapte jucători crescuți și formați la Academia Hagi, dintre care patru au vârsta sub 20 de ani: Ianis Hagi, Tudor Băluță, Drăguș și Mățan.

Celelalte rezultate ale etapei - vineri: Concordia Chiajna - Sepsi Sf. Gheorghe 0-3 (Tandia 76, 90+1, Nouvier 82), Dinamo Bucureşti - Astra Giurgiu 1-2 (Subotic 88 / Alibec 13, R. Moise 66); sâmbătă: Dunărea Călăraşi - FC Botoşani 3-2 (Kanda 29, Dobrosavlevici 37, Mediop 85 / J. Rodriguez 12, 51-ambele din pen.), Gaz Metan Mediaş - Universitatea Craiova 3-2 (M. Constantin 12-pen., Fortes 26, I. Cristea 82 / Al. Mitriță 8-pen., Koljic 75-pen.); duminică: FC Voluntari - CSM Poli Iaşi 2-3 (M. Căpățână 56, Malfleury 79 / Cioinac 13, Sin 37, Mihăescu 90+4), CFR Cluj - FCSB 1-1 (Ţucudean 48 / Fl. Coman 23).

Clasament: 1. FCSB 15p (golaveraj: 19-9), 2. Astra 14p (10-5), 3. Sepsi 14p (9-4), 4. Gaz Metan 14p (11-11), 5. CFR 13p (10-7), 6. VIITORUL 13p (9-8), 7. Dunărea 12p (9-8), 8. U. Craiova 11p (16-9), 9. Poli Iaşi 11p (9-13), 10. Dinamo 10p (12-16), 11. FC Botoşani 8p (11-11), 12. Hermannstadt 7p (7-9), 13. Chiajna 7p (6-14), 14. Voluntari 2p (6-19).

În etapa viitoare, Viitorul va evolua sâmbătă, 22 septembrie, de la ora 21.00, în deplasare, cu Universitatea Craiova.