Viitorul, favorită în partida cu Pandurii

Pe terenul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu se dispută luni, de la ora 17.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look Plus), întâlnirea dintre FC Viitorul și Pandurii Tg. Jiu, din etapa a 23-a a Ligii 1 la fotbal. O partidă în care jucătorii antrenați de Gheorghe Hagi sunt favoriți, victoria fiind cuvântul de ordine în tabăra constănțeană.

„Ne bucurăm că am început anul foarte bine. Jucăm acasă cu Pandurii, cu o echipă total schimbată, cu un antrenor care a căpătat experiență, tânăr și cu destul de bună experiență la nivel destul de mare, pentru că a fost și la Dinamo. Este o echipă bine organizată, care stă bine în teren. Trebuie să jucăm nouăzeci de minute la fel, să fim conectați. Am vorbit cu echipa și sper să strângem rândurile, să ne impunem, să ne adjudecăm cele trei puncte care sunt foarte importante. Rezultatul contează și sper să avem și o prestație foarte bună, așa cum am avut-o în a doua repriză la Dinamo. Normal că trebuie să ne adaptăm și la vreme, pe orice teren și să câștigi. Este perioadă de iarnă, iarna e grea, e complicată. Fotbalul se joacă afară, nu în sală. Este foarte frig, iar ca să ai condiții foarte bune, trebuie să investești foarte mulți bani, iar la investiții stăm foarte prost. Este o temă de viitor care trebuie discutată. Eu am jucat și la minus zece, și la minus cincisprezece grade. Cine e sportiv trebuie să joace, fie că e zăpadă, ploaie, mocirlă. La noi e o atmosferă foarte bună. Eu asta cer, seriozitate, asta le transmit jucătorilor. Avem șase meciuri câștigate la rând și trebuie să ținem linia, să o lungim cât se poate”, a declarat managerul tehnic al liderului clasamentului primului eșalon.

Formula probabilă de start a Viitorului: Rîmniceanu - Benzar (cpt.), Țîru, Boli, Cr. Ganea - N. Roșu, Dr. Nedelcu, Purece - G. Iancu, Vl. Morar, A. Chițu.

Rezultate din etapa a 23-a - vineri: ASA Tg. Mureș - ACS Poli Timișoara 0-0; sâmbătă: FC Botoșani - CS Universitatea Craiova 1-0 (Kuku 87), Gaz Metan Mediaș - CFR Cluj 1-2 (Sikorski 84 / Omrani 63, Al. Păun 72). Duminică seară, la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), este programată întâlnirea FC Steaua București - FC Voluntari, iar luni seară, la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), se va disputa ultima partidă a rundei, Concordia Chiajna - Dinamo București.

Meciul CSM Poli Iași - Astra Giurgiu a fost amânat, din cauza terenului impracticabil de la Iași, și va avea loc la 2 martie, de la ora 20.00.

Clasament: 1. FC VIITORUL 45p (golaveraj: 31-20), 2. FC Steaua 41p (28-17), 3. Craiova 40p (33-22), 4. Gaz Metan 35p (35-24), 5. CFR 34p (37-22), 6. Dinamo 32p (34-30), 7. Astra 32p (22-25), 8. Botoşani 29p (27-26), 9. Iaşi 26p (23-24), 10. Voluntari 25p (27-34), 11. Pandurii 19p (23-33), 12. Concordia 18p (12-27), 13. ASA 10p (19-34), 14. ACS Poli 10p (22-35). Gaz Metan este penalizată cu trei puncte, CFR și Pandurii, cu câte şase puncte, ASA, cu nouă puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

