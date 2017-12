Sâmbătă, în Liga a VI-a la fotbal, s-a jucat ultima etapă a campionatului în Seria Nord. Iată rezultatele: Spicul Horia - Pescărușul Gârliciu 1-9; Dunaris Topalu - Voința Cochirleni 4-3; Sportul Tortoman - Viitorul Târgușor 5-1; Viitorul Cuza Vodă - Dunărea Ciobanu 1-4; Înfrățirea Cogealac - Steaua Speranței Siliștea 3-0 (neprezentare). Meciul Ulmetum Pantelimon - Pescarul Ghindărești nu s-a disputat, terenul din Siliștea fiind neregulamentar.

Clasament Seria Nord: 1. Târgușor 51p/21j; 2. Ciobanu 50p; 3. Cochirleni 39p; 4. Siliștea 35p/21j; 5. Tortoman 34p/21j; 6. Gârliciu 33p; 7. Cuza Vodă 31p; 8. Topalu 26p/21j; 9. Pantelimon 22p/20j; 10. Ghindărești 20p/20j; 11. Cogealac 19p; 12. Horia 12p.

Indiferent de rezultatele celor patru restanțe din această serie, Viitorul Târgușor a promovat în Liga a V-a, iar Dunărea Ciobanu va juca baraj de promovare cu o formație din Liga a V-a.

În Seria Sud, care cuprinde 14 echipe, s-a disputat etapa a 25-a, penultima a campionatului. Iată rezultatele: Fulgerul Chirnogeni - Trophaeum Adamclisi 5-2; CS II Agigea - Viitorul Mereni 2-0; Marmura Deleni - Inter Ion Corvin 0-4; AS Bărăganu - Luceafărul Amzacea 1-4; AS Carvăn - AS Independența 4-1; Viitorul II Cobadin - Olimpia Constanța 2-4; Sport Prim Oltina - AS Ciocârlia 9-0.

Clasament Seria Sud: 1. Oltina 62p; 2. Agigea II 60p; 3. Mereni 54p; 4. Ion Corvin 49p; 5. Chirnogeni 40p; 6. Carvăn 39p/24j; 7. Amzacea 36p/24j; 8. Olimpia 35p/24j; 9. Ciocârlia 30p/24j; 10. Independența 28p; 11. Adamclisi 23p; 12. Cobadin II 16p; 13. Bărăganu 14p; 14. Deleni 13p.

În această serie, CS II Agigea a tranșat locul 2 în clasament în disputa directă cu Viitorul Mereni și se menține în lupta pentru prima poziție, cu liderul Sport Prim Oltina. În ultima etapă, ambele pretendente la promovare vor juca în deplasare: Oltina cu Adamclisi, iar Agigea cu Ion Corvin. Echipei din Oltina îi va fi suficient un egal la Adamclisi pentru a-și asigura promovarea în Liga a V-a. Ocupanta poziției secunde va juca baraj de promovare cu o formație din Liga a V-a.

