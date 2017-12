Vila în care au locuit Elvis şi Priscilla Presley, scoasă la vânzare

Vila din Beverly Hills în care au locuit Elvis şi Priscilla Presley şi în care fiica lor, Lisa Marie, şi-a petrecut primii ani din viaţă a fost scoasă la vânzare cu 12,9 milioane de dolari. Elvis şi Priscilla Presley au cumpărat casa în 1967, la nouă ani după ce aceasta a fost construită şi au vândut-o pe 31 august 1973, pentru 500.000 de dolari, cu puţin timp înainte de finalizarea divorţului lor. Primul şi singurul copil al cuplului, Lisa Marie, s-a născut la un an după ce părinţii săi au cumpărat această proprietate, care are o piscină şi o curte. Imobilul are patru dormitoare şi cinci băi şi a fost iniţial închiriată cu 25.000 de dolari pe lună. Dormitorul principal are un perete din oglinzi, iar lumina intră în casă din toate părţile, datorită ferestrelor numeroase. Casa a fost renovată recent şi include o bucătărie nouă şi o spălătorie, dar şi un centru spa.

Elvis Presley a murit la 42 de ani, pe 16 august 1977, în Memphis, unde avea de asemenea o casă, care a devenit ulterior muzeu dedicat memoriei sale.