Violențe la Istanbul, în sprijinul trustului media Zaman

Autorităţile turce au efectuat descinderi la grupul de presă Zaman, unde au izbucnit confruntări cu susţinătorii clericului musulman Fethullah Gulen, stabilit în SUA, principalul adversar al administraţiei Erdogan. Descinderile au avut loc după o decizie a justiţiei prin care sunt puse sub sechestru ziarul ”Zaman” şi ediţia în limba engleză a publicaţiei, ”Today's Zaman”. În timpul percheziţiilor la redacţiile din Istanbul ale celor două publicaţii, mii de protestatari au scandat ”Presa nu poate fi redusă la tăcere”, fiind dispersaţi de forţele de ordine. Trustul media Zaman este apropiat de mişcarea Hizmet, condusă de influentul cleric Fethullah Gulen, stabilit în SUA, pe fondul disensiunilor cu fostul său aliat, preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Administraţia de la Ankara a catalogat mişcarea Hizmet drept organizaţie teroristă.

Cotidianul ”Zaman”, confiscat vineri și pus sub tutelă judiciară de Guvernul de la Ankara, a apărut duminică la chioșcuri cu o linie editorială complet schimbată, devenită acum favorabilă Executivului și președintelui țării. Dacă, în ediția de sâmbătă, ziarul a publicat pe prima pagină mesajul ”Constituția suspendată”, în semn de protest pentru punerea sub tutelă judiciară, prima pagină de duminică este dedicată unei ceremonii oficiale privind construcția unui al treilea pod peste Bosfor, la Istanbul, cu titlul ”Bucurie istorică pe pod”. Într-un alt subiect de primă pagină, ilustrat cu o fotografie care-l înfățișează pe Erdogan, este anunțat faptul că președintele turc va oferi o recepție la palatul prezidențial, cu prilejul Zilei Femeii. Totodată, în ziar mai apare o știre despre posibila retragere a imunității parlamentare unor deputați kurzi, măsură susținută de Erdogan. Pe pagina de internet a ziarului apare doar mesajul ”Vom reveni în curând cu știri de calitate și neutre”, în timp ce versiunea în limba engleză a ziarului, ”Today's Zaman”, nu a fost încă modificată. Până la punerea sa sub tutelă judiciară, ziarul adopta o linie dură împotriva Guvernului de la Ankara, criticând mersul economiei, politica externă față de Siria sau atacurile la adresa libertății presei. Lui Abdulkadir Bilici, redactor-șef al publicației, nu i s-a permis, sâmbătă, accesul în redacție și a fost informat de către polițiștii care păzesc clădirea în care funcționează ziarul ”Zaman” că i-a expirat contractul. Cotidianul turc este condus acum de un comitet de administrație desemnat de Guvern.

UE a criticat dur Turcia, amintindu-i că, în calitatea de candidat pentru aderare, are obligaţia de a respecta libertatea presei. ”Toate ţările, mai ales cele care negociază aderarea la UE, trebuie să garanteze drepturile fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare şi proceduri judiciare normale, în conformitate cu prevederile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului”, a transmis Serviciul European de Acţiune Externă.

