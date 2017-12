Viorel Simion a ratat șansa de a boxa pentru titlul mondial IBF

Boxerul român Viorel Simion a fost învins la puncte de britanicul Scott Quigg, sâmbătă seară, într-un meci eliminatoriu pentru titlul mondial IBF la categoria pană, desfășurat pe durata a 12 runde într-o gală profesionistă găzduită de stadionul Wembley din Londra. Quigg a primit decizia în unanimitate, un arbitru-judecător văzându-l victorios cu 115-113, iar ceilalți doi cu 117-111.

Simion a început mai bine meciul, a dominat primele trei reprize, însă Quigg a revenit și le-a controlat autoritar pe următoarele patru. În continuare, profitând și de epuizarea fizică a românului, englezul a condus ostilitățile până la final, conservându-și foarte bine avantajul. „A fost un adversar dificil, ştiam că aşa va fi. A trebuit să muncesc, dar am controlat meciul tot timpul. Am fost agresiv, dar uneori ar fi trebuit să gândesc mai mult. Însă per total a fost bine”, a declarat Scott Quigg.

Quigg, fost campion mondial WBA și IBF la super-cocoș, are la 28 de ani 33 de victorii în palmares (24 prin KO), o înfrângere și două egaluri la profesioniști. Quigg, care la începuturile carierei sale a obținut victorii inclusiv în fața românilor Gheorghe Ghiompirică (în două rânduri) și Ricardo Tănase, va boxa pentru titlul mondial IBF cu galezul Lee Selby.

Simion (35 de ani) are 21 de victorii (9 prin KO) și două înfrângeri la profesioniști, prima fiind suferită în 2013, la puncte, în fața lui Selby, la Hull, în meci pentru titlul WBC International la categoria pană.