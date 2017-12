Vlad Alexandrescu, critici aduse ministrului Culturii

Vlad Alexandrescu a reacționat, miercuri, pe pagina sa de Facebook, în privința rezultatului celui de-al doilea concurs pentru ocuparea postului de manager al MNȚR, prin care Virgil Nițulescu este dat câștigător, criticându-o pe Corina Şuteu că nu continuă reforma instituțională din domeniu.

În mesajul postat miercuri pe pagina sa personală de pe rețeaua de socializare Facebook, fostul ministru al Culturii Vlad Alexandrescu a reacționat la rezultatul celui de-al doilea concurs pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Naţional al Ţăranului Român (MNŢR), organizat pe 26 iulie, la sediul Ministerului Culturii, prin care Virgil Nițulescu este dat câștigător:

„La al doilea concurs pentru desemnarea managerului Muzeului Național al Țăranului Român, după ce primul concurs care l-a dat clar câștigător pe Vintilă Mihăilescu în fața lui Virgil Nițulescu a fost casat, o altă comisie de concurs l-a declarat câștigător pe cel de-al doilea. Ministrul Corina Șuteu a făcut exact ce a dorit sistemul. La fel ca la Muzeul Național de Istorie a României, unde după ce fostul manager Ernest Oberländer Târnoveanu a obținut nota 6.80 (notă după care ministrul era obligat potrivit legii să îl demită), Corina Șuteu l-a numit tot pe el interimar pentru 4 luni”, a exprimat Vlad Alexandrescu pe Facebook.

După ce mandatul directorului MNŢR Virgil Niţulescu a expirat la finele lunii mai, a fost organizat un examen de ocupare a poziţiei manageriale. Deși examenul a fost câștigat de antropologul Vintilă Mihăilescu, Ministrul Culturii, Corina Şuteu a anunţat refacerea demersurilor de ocupare a poziţiei manageriale, Virgil Nițulescu fiind manager interimar al instituţiei, până la organizarea unui nou concurs pentru ocuparea postului.

În mesajul său, Vlad Alexandrescu este de părere că reforma inițiată de acesta la nivelul instituțiilor subordonate Ministerului Culturii este periclitată, fiind vorba de existența unor grupuri de interese în privința monumentelor de patrimoniu din țară. Vlad Alexandrescu se arată dezamăgit de faptul că ministrul Corina Șuteu nu se dovedește o continuatoare a reformelor, iar deciziile sunt controlate de repectivele grupuri de interese:

„Se alege praful de toată reforma pe care am pornit-o! Acest demers a produs un șoc în rețeaua directorilor din instituțiile aflate în subordinea ministerului Culturii, precum și în grupurile de interese ce gravitează în jurul monumentelor de patrimoniu ale României. Am sperat că această reformă va fi continuată chiar de succesoarea mea la minister. Președintele Klaus Iohannis a spus, cu prilejul depunerii jurământului ei, că domeniul de care se ocupă ministerul Culturii are nevoie de reformă. Din nefericire, la ministerul Culturii cuvântul reformă nu se mai pronunță. E limpede pentru mine astăzi că, în fața amenințării pe care acei directori pare că o reprezintă, a prevalat o frică atavică. Și un control radical al deciziei de către grupuri de interese. Nu pot spune cu precizie unde este originea eșecului. Probabil în acea frică și în neasumare”.

Alexandrescu a luat în discuție și Legea Cinematografiei, inițiată în timpul mandatului său, dar blocată în Parlament: „Ca dovadă, Legea Cinematografiei, un proiect pornit tot sub mandatul meu, asumat și finalizat de Corina Șuteu, s-a împotmolit în Parlament, unde a fost tăiat de pe Legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare. Este trist, cât se poate de trist! Tot ce pot spune aici este că îmi pare rău că, în această privință, se pierd luni prețioase, în care din interiorul unui guvern partizan al reformelor se puteau face transformări spectaculoase ale sistemului”, mai menționează fostul ministru al Culturii.

Totodată, Vlad Alexandrescu relevă corupția din sistem: „Această risipă de timp se petrece în dauna oamenilor tineri, în special, care așteaptă în continuare recunoaștere și dreptate și care gem sub povara subfinanțării sau nefinanțării proiectelor culturale. A canalizării discreționare a fondurilor. A politicilor de angajare ce mimează selecția pe merit. Reformele pe care le-am inițiat s-au dus de râpă. Majoritatea au fost deja abandonate, iar în lunile ce vin vor fi abandonate și cele câteva care mai sunt pe agendă, de formă. Asta în ciuda unor oameni dedicați și pricepuți care cred în ele și care și-au pus toată energia în desfășurarea lor. Fără curaj nu se poate face nimic".

"La capătul mandatului acestui ministru nu va mai rămâne nimic din toate proiectele pe care le-am început!”, a conchis, tranșant, fostul ministru al Culturii.