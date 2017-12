Vom afla adevărul despre prezidențialele din 2009? Kovesi evită să dea lămuriri!

A venit și săptămâna în care, în Parlament, va lua ființă comisia care ar trebui să scoată la lumină adevărul despre alegerile prezidențiale din 2009, când Traian Băsescu a câștigat, miraculos, cel de-al doilea mandat la Cotroceni. Adevărul despre alegerile de acum opt ani ar trebui aflat după ce vor fi audiați în Parlament, printre alții, șefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, fostul general SRI Florian Coldea şi fostul director SRI George Maior, care sunt bănuiți că ar fi pus umărul la victoria lui Băsescu de la momentul respectiv. În tot acest timp, Kovesi se comportă precum un politician versat și tace mormânt atunci când este întrebată dacă în noaptea alegerilor din 2009 a fost acasă la Gabriel Oprea, alături de Coldea și Maior.

A venit și săptămâna în care în Parlament va lua ființă comisia care ar trebui să scoată la lumină adevărul despre alegerile prezidențiale din 2009, când Traian Băsescu a câștigat, miraculos, cel de-al doilea mandat la Cotroceni. La întrebarea dacă a fost sau nu fraudat scrutinul cu ajutorul instituțiilor de forță (SRI și DNA), ar trebui să găsească un răspuns președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, care este și șeful comisiei de anchetă privind alegerile din 2009. Lucrurile ar trebui lămurite după ce vor fi audiați, printre alții, șefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, fostul general SRI Florian Coldea şi fostul director SRI George Maior, care sunt bănuiți că ar fi pus umărul la victoria lui Băsescu în 2009. Dragnea a anunțat că miercuri, 26 aprilie, se va înfiinţa și va începe să funcţioneze comisia de anchetă. Preşedintele Camerei Deputaţilor consideră că persoanelor care vor fi chemate la audieri le va fi greu să refuze invitaţia, deşi procurorul general al României, Augustin Lazăr, a declarat că magistraţii nu au ce căuta în astfel de comisii parlamentare. „Cred că o să fie greu să refuze, nu imposibil. Am văzut declaraţia procurorului general al României, care are declaraţii din ce în ce mai arogante şi sfidătoare. Eu nu cred că cineva are dreptul să refuze să se prezinte la o comisie parlamentară, vorbim de Parlamentul României, într-un stat democratic. Dacă cineva, de exemplu, este chemat ca martor într-un dosar şi nu vrea să spună adevărul, poate fi încadrat la favorizarea făptuitorilor. Nu e comisie penală, dar aceasta poate să sesizeze organele de anchetă. Nu vreau să avem o atitudine războinică pentru că nu e făcută o comisie împotriva cuiva, nici măcar împotriva lui Traian Băsescu, este o comisie care va încerca să pună cap la cap nişte informaţii, nişte declaraţii, nişte documente, să încercăm să ajungem la un adevăr”, a spus Dragnea.

ȘI REFERENDUMUL DIN 2012, ANCHETAT

Pentru că tot va încerca să afle adevărul despre alegerile din 2009, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, și-a pus în cap să scoată la lumină și adevărul despre referendumul din 2012 pentru demiterea lui Traian Băsescu, care a fost invalidat în ciuda faptului că la urne s-au prezentat peste șapte milioane de români. Dragnea a afirmat că nu exclude înfiinţarea unei comisii parlamentare pentru anchetarea scrutinului respectiv, la fel ca în cazul comisiei pentru alegerile prezidenţiale din 2009. „În acest caz, fiind şi mai aproape evenimentele, s-ar putea să dorească mai mulţi să vorbească sau să fie chemaţi. Am primit şi eu, am primit şi noi de la cetăţeni acelaşi lucru: dar de ce nu şi pentru referendum? Bun, eu nu exclud această variantă”, a declarat Liviu Dragnea.

KOVESI TACE MORMÂNT

În ciuda faptului că agitația pe marginea posibilei anchete privind prezidențialele a atins cote înalte, șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, se comportă precum un politician versat. Adică tace mormânt atunci când este rugată să dea lămuriri despre noaptea alegerilor din 2009, atunci când a fost acasă la Gabriel Oprea, alături de Florian Coldea și George Maior. Kovesi a ignorat, luni, orice întrebare venită din partea jurnaliștilor. Nu același lucru se întâmplă atunci când un subiect îi convine. În acest caz, Kovesi devine vocală și aleargă de la un trust de presă la altul.

CE SPUNE VASILE BLAGA DESPRE ALEGERILE DIN 2009

Printre cei care ar putea fi chemați să dea explicații despre ceea ce s-a întâmplat în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 2009 se numără și coordonatorul campaniei respective, Vasile Blaga. Acesta a declarat, luni, că nu știe nimic despre întâlnirile de la casa lui Gabriel Oprea, la care ar fi participat și Laura Codruța Kovesi, dar și fostul director SRI George Maior. „Nu știu și vă spun sub cuvânt de onoare. Eu eram la Modrogan 22, nu știu despre astfel de întâlniri”, a spus Blaga. El a afirmat că nu crede că serviciile secrete s-au implicat în fraudarea alegerilor. „Nu cred că alegerile din 2009 au fost fraudate. Noi aveam un sistem de numărătoare paralelă pe care îl foloseam din anul 2000 și care se baza pe procesele verbale venite de la oamenii noștri din secțiile de votare. Nu uitați că noi aveam un om în secția de votare, ceilalți aveau șapte”, a mai precizat Blaga. În timp ce Dragnea și social democrații vor să afle adevărul în acest caz, Parchetul General încearcă din răsputeri să împiedice ancheta parlamentară. În această idee, Parchetul General a anunțat că a deschis o anchetă pentru verificarea alegerilor prezidențiale din 2009. Astfel, comisia parlamentară de anchetă a alegerilor de acum opt ani ar putea fi blocată.

DE UNDE A PLECAT SCANDALUL?

Amintim că, în urmă cu câteva zile, jurnalistul Dan Andronic dezvăluia că șefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, fostul general SRI Florian Coldea şi fostul director SRI George Maior au lăsat să înțeleagă faptul că cei trei ar fi pus umărul la victoria lui Traian Băsescu în alegerile prezidenţiale din 2009. Jurnalistul a povestit, în „Evenimentul Zilei“, despre o întâlnire care a avut loc chiar în noaptea celui de-al doilea tur al alegerilor, acasă la Gabriel Oprea, pe atunci un susţinător al lui Băsescu. La şedinţa secretă au participat actuala şefă a DNA, pe atunci procuror general al României, şi fostul prim-adjunct al SRI. Cu toţii se preocupau ca Băsescu să obţină un nou mandat, susţine Andronic. El îşi aminteşte că a fost printre primii care au aflat scorul obţinut de Băsescu. Dezvălurile făcute de Andronic au atras atrenția politicenilor, care au spus că Laura Codruţa Kovesi, Florian Coldea şi George Maior vor fi audiaţi în cadrul unei comisii parlamentare. Președintele PSD, Liviu Dragnea, care a venit cu ideea înființării comisiei care să ancheteze alegerile prezidențiale din 2009, a declarat că ar vrea să conducă ancheta, dar că trebuie să verifice dacă poziția pe care o ocupă în momentul de față îi permite acest lucru.