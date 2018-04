VOUCHERE pentru fertilizări in vitro. Vezi câţi bani ar putea primi femeile

Primăria Capitalei vrea să acorde vouchere în valoare de 10.800 de lei cuplurilor infertile pentru acoperirea costurilor pentru fertilizarea in vitro. Proiectul va fi suspus votului în şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) de săptămâna viitoare. „Proietul constă în acordarea de vouchere pentru realizarea fertilizării in vitro. Voucher-ul are o valoare totală de 10.800 lei, acesta va fi impărţit în tichete de câte 100 de lei şi se va acorda în trei tranşe. După procesarea cererii, se acordă primul voucher în baza primei scrisori medicale, în valoare de 3.600 de lei. Înainte de efectuarea puncţiei ovariene se acordă al doilea voucher, în baza celei de-a doua scrisori medicale. Acesta va avea valoarea de 3.600 de lei. Înainte de embriotransfer se acordă al treilea voucher în valoare de 3.600 de lei", se arată în proiectul de hotărâre CGMB. Potrivit proiectului, voucherele se acordă cuplurilor care au indicaţie medicală pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro.

De asemenea, proiectul prevede şi stabilirea unui buget multianual de 10.800.000 de lei, pentru perioada iunie 2018 – decembrie 2019, pentru aproximativ 1.000 de beneficiare. „Potrivit Institutului Naţional de Statistică, în România, rata fertilizării scade alarmant. Se estimează că în acest ritm, în 2050, România va ajunge la o populaţie de doar 14 milioane de locuitori, faţă de aproximativ 19 milioane, cât sunt în prezent. În România se efectuează anual 5.000 de fertilizări in vitro, de 10 ori mai puţin decât în Europa de Vest", se arată în expunerea de motive a proiectului.