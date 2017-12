Weekend cu vreme rece, ceață și chiciură

Valorile termice vor marca o scădere faţă de intervalul precedent în cea mai mare parte a ţării. Astfel, temperaturile maxime vor fi cuprinse între -2 si 8 grade, iar cele minime între -11 si -1 grad, uşor mai scăzute în depresiuni, se va semnala ceaţă, informează ANM.

În nordul, nord-estul şi centrul tării vor fi înnorări temporare şi va mai ninge, in general slab cantitativ, local în Maramureş şi în zona Carpaţilor Orientali şi pe arii mai restrânse în restul zonelor montane, în Moldova şi Transilvania. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare şi fulguieli izolate. Deşi la cote mult mai reduse decât în intervalul precedent, vântul va mai avea intensificări la munte, cu viteze mai mari pe crestele cele mai înalte, viscolind şi spulberând zăpada, iar în timpul zilei, intensificări temporare vor fi şi în sudul, centrul şi estul ţării, spulberand trecător zăpada în nordul Moldovei şi în Transilvania. Izolat, în zonele joase de relief, dimineaţa şi noaptea se va semnala ceaţă, posibil asociată cu depunere de chiciură.

În Capitală cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări ziua, dar la cote mult mai reduse decât în intervalul precedent. Valorile termice vor marca o scădere usoară, astfel încat temperatura maximă va fi de 6...7 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -4 grade.

Duminică valorile termice, în special cele nocturne, vor continua să se situeze sub cele climatologic specifice acestei date din an la nivelul intregii tări. Cerul va fi variabil, cu innorări in regiunile nordice, nord-estice si in zona Carpatilor Orientali, unde trecător si pe arii restranse va ninge slab. Vantul va sufla slab şi moderat, cu intensificări trecătoare mai ales în zona montană înaltă, unde va viscoli ninsoarea si spulbera zăpada. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -3 si 6 grade, iar cele minime între -13 si -1 grad, usor mai coborâte în zonele depresionare. Izolat, în zonele joase de relief, mai ales dimineaţa şi noaptea se va semnala ceată, asociată cu depunere de chiciură.