Workshop internațional despre cooperare academică în domeniul științelor umaniste

Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) a organizat, vineri, 11 noiembrie a.c., workshopul internațional „Creative and Strategic Cooperation in Higher Education. Perspectives and Challenges in Humanities”.

La evenimentul care s-a desfășurat în format online au participat reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior din țară și din străinătate: China, Croația, Italia, Maroc, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Turcia s.a..

„În cadrul întâlnirii participanții au prezentat ofertele educaționale și direcțiile de cercetare în domeniul științelor umaniste din cadrul instituțiilor pe care le reprezintă. De asemenea, la eveniment au asistat E.S. Maria Ciobanu, Ambasadorul României în Regatul Maroc, și lect. univ. dr. Cătălina Pânzariu, Consul general la Ambasada României din Regatul Maroc, care au subliniat importanța relațiilor diplomatice dintre cele două țări. În urma acestei manifestări, intenționăm să intensificăm și să extindem cooperările academice, la nivel internațional, dintre instituțiile implicate, prin deschiderea de noi parteneriate”, precizează prof. univ. dr. habil. Marina Cap-Bun, responsabilă din partea UOC pentru organizarea evenimentului.

Workshopul internațional „Creative and Strategic Cooperation in Higher Education. Perspectives and Challenges in Humanities” a fost organizat în cadrul proiectului „Extinderea strategiei de internaționalizare și creșterea vizibilității Universității Ovidius din Constanța prin acțiuni de promovare în plan internațional ca universitate multiculturală comprehensivă” (ESPERO), cod CNFIS-FDI-2022-0532, finanțat de Ministerul Educației prin Fondul de Dezvoltare Instituțională, cu 311.500 lei.