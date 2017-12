Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor este marcată, în fiecare an, la data de 25 noiembrie, și a fost stabilită de către Adunarea Generală a ONU prin Rezoluția din 54/134 din 17 decembrie 1999. Cu acest prilej, Organizația Națiunilor Unite a invitat guvernele, organizațiile internaționale și neguvernamentale să organizeze activități menite să trezească conștiința publică în fața acestor probleme, se arată pe site-ul oficial al ONU.

Mai multe organizații nonguvernamentale au organizat în Piața Unirii un miting împotriva violenței asupra femeilor. De asemenea, unele dintre protestatare au purtat tricouri cu mesaje împotriva violenței asupra femeilor și au fost machiate astfel încât să pară bătute.

Violența împotriva femeilor și fetelor este tot mai mult recunoscută ca fiind una dintre cele mai stringente probleme actuale. În fiecare colț al lumii, efectul dăunător pe care violența îl are asupra femeilor împiedică progresele în multe domenii, reprezentând un alt obstacol în eradicarea sărăciei, combaterea HIV/SIDA, menținerea păcii și securității în lume. Activiștii pentru drepturile femeii marchează Ziua împotriva violenței femeilor începând cu 1981. Această dată comemorează asasinarea, în 1961, a celor trei surori Mirabal din Republica Dominicană, care militau pentru respectarea drepturilor lor. În 1979, a fost adoptată Convenția ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, principalul instrument internațional al drepturilor femeilor și fetelor. Convenția, alături de alte instrumente legale cu rezultate negociate în cadrul conferințelor internaționale, statuează drepturile femeilor și fetelor la o viață fără violență. La 20 decembrie 1993, prin rezoluția 48/104, Adunarea Generală a ONU a adoptat Declarația privind eliminarea violenței împotriva femeilor.

''16 zile de activism împotriva violenței bazate pe gen'' (''16 Days of Activism against Gender-Based Violence Campaign'') este o campanie internațională ce se desfășoară în perioada cuprinsă între 25 noiembrie, Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeii și 10 decembrie, Ziua drepturilor omului, potrivit www.unwomen.org.

În 2016, tema campaniei UNiTE este: ''Orange the World: Strângem fonduri pentru a pune capăt violenței împotriva femeilor și fetelor''.

Anul trecut, ca parte a inițiativei ''Orange the World: Opriți Violența împotriva Femeilor și Copiilor'' s-au desfășurat sute de activități în peste 90 de țări. Totodată, o serie de clădiri și monumente din întreaga lume au fost iluminate în portocaliu (culoarea acestei zile), inclusiv clădirea Comisiei Europene din Belgia, clădirea Consiliului Europei din Franța, templele antice Abu Simbel din Nubia, sudul Egiptului, poarta-monument din New Delhi, India, Turnul Maiden din Istanbul, Turcia și site-ul arheologic Petra din Iordania.

În România, prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, și implicit a violenței în familie, reprezintă o parte integrantă a politicii de stat pentru protecția familiei și de sănătate publică, fiind soluționată legislativ prin Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie modificată prin Legea nr.25/2012.

Potrivit datelor prezentate pe www.unwomen.org, se estimează că 35% dintre femei și fete s-au confruntat cu o formă de violență fizică și/sau sexuală la nivel global din partea partenerului sau unei alte persoane, iar în unele țări, șapte din zece femei au trăit o formă de abuz în timpul vieții lor. Totodată, unele studii naționale arată că peste 70% din femei au trăit experiența unei violențe fizice și/sau sexuale din partea partenerului. 43% din femeile din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene au trăit experiența unei forme de violență psihologică provocată de partener în timpul vieții lor.

La nivel mondial, peste 700 de milioane de femei au fost căsătorite având sub 18 ani, dintre care 250 de milioane au fost căsătorite înainte de a împlini vârsta de 15 ani, potrivit statisticilor Națiunilor Unite. Copiii-mirese se află adesea în imposibilitatea de a negocia un act sexual protejat, lăsându-le vulnerabile în fața unei sarcini timpurii precum și a infecțiilor cu transmitere sexuală, inclusiv HIV.