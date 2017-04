ALERTĂ! „Bomba“ din alimentele tradiționale de Paște!

Specialiștii ne atrag atenția să avem mare grijă atunci când vrem să achiziționăm produse alimentare specifice Sărbătorii Pascale, și asta pentru că multe dintre ele sunt pline de substanțe chimice care pot dăuna organismului. Un studiu recent al reprezentanților Asociației Pro Consumatori (APC) arată că 83 de substanțe chimice au fost depistate în sortimentele de vopsea de ouă, cozonaci și drob comercializate în hipermarket! Mai exact, specialiștii de la APC punctează: ”Cozonac falsificat cu fibră de cartof și spărtură de soia!”, ”Coloranți cancerigeni în vopseaua de ouă!”, ”Drob cu 7 aditivi!”. „Cozonacul industrial este un produs care, în cele mai multe situații, nu mai are nimic din gustul și savoarea cozonacului tradițional. În compoziția acestuia există ingrediente care au denaturat rețeta acestui produs, cum ar fi: șrot de soia, spărtură de soia, făină de soia degresată, oțet din vin, fibre de cartofi, făină de porumb, amidon de porumb etc., la care se adaugă coloranți, conservanți și îndulcitori artificiali. Le sugerez consumatorilor să cumpere cozonac numai după o atentă verificare a ingredientelor, a termenului de valabilitate și să fie circumspecți la anumite mențiuni nutriționale sau de calitate, care apar pe ambalajul produselor de acest tip. La fiecare aliment, prospețimea este cea care ar trebui să ne preocupe în primul rând, deoarece numai alimentele proaspete ne pot asigura întreaga cantitate de nutrienți existentă în acestea, în plus, ne putem proteja și de eventuale toxinfecții alimentare generate de alimentele în curs de alterare”, a declarat președintele APC, conf. univ. dr. Costel Stanciu, citat într-un comunicat al asociației. Nu în ultimul rând, specialiștii lansează un semnal de alarmă asupra încondeierii ouălor cu vopseaua chimică compusă din nenumăraţi aditivi alimentari, în vederea prevenirii diverselor probleme de sănătate care ar putea fi asociate în mod direct de contactul organismului nostru cu aceste substanţe. ”Este important să ştim că păsările crescute în sistemul agriculturii ecologice au acces la verdeaţă naturală şi sunt hrănite cu cereale ecologice, ajungând în final să producă şi ouă sănătoase, de o calitate superioară, cu coaja mai groasă şi mai rezistentă. Din punctul meu de vedere, acest amănunt este esenţial, astfel încât ingredientele chimice care se regăsesc în vopseaua pentru ouă să nu pătrundă în albuş. Cu alte cuvinte, putem preveni creşterea gradului de intoxicare a organismului nostru numai prin simpla alegere a ouălor ecologice”, a explicat nutriţionistul Dumitru Balan (www.vindecadai.ro). Tot el a completat că unul dintre aditivii problematici care se regăsesc şi în vopseaua de ouă este E171 (dioxidul de titan). Un raport elaborat de către Institutul Naţional de Cercetări Agronomice din Franţa şi publicat la 20 ianuarie 2017 în „Scientific Report“ a dezvăluit publicului larg că aditivul E171 traversează bariera intestinală în rândul animalelor, depozitându-se ulterior în diverse organe. ”Administrarea orală a acestui aditiv a produs leziuni precanceroase localizate la nivelul colonului în rândul a aprox. 40% din animalele care au ingerat dioxidul de titan. Un alt aditiv nociv care se poate citi pe eticheta unei vopsele de ouă este E172 (oxidul de fier), acesta fiind interzis în Germania. Ingestia acestui aditiv poate declanşa reacţii alergice sau diverse probleme de sănătate regăsite în zona gastro-intestinală”, a adăugat nutriționistul. Și exemplele pot continua. Și lector univ. dr. Mădălina Săndulescu, de la Departamentul de Chimie Organică, Biochimie și Cataliză, Facultatea de Chimie, Universitatea din București, a explicat că ”vopseaua de ouă conține diferiți coloranți în funcție de culoarea pe care o oferă și, deși ei sunt numiți generic „coloranți alimentari”, totuși prezintă toxicitate asupra organismului uman. Se fixează cu ușurintă pe suprafața exterioară a cojii de ou. ”Teoretic nu ar trebui să fie ingerați. Și totuși, ei ajung în stomac. Cum? Coloranții pot penetra ușor coaja oului fiert către interiorul acestuia”, a adăugat lectorul. Întregul studiu îl puteți citi accesând http://www.apc-romania.ro/ro/i-83-de-substante-chimice-in-sortimentele-de-vopsea-de-oua-cozonaci-si-drob-comercializate-in-hipermarket/NDU4LTE.html.