Armonii pe portativ cu trio Resonance

În fiecare seară de miercuri, în foaierul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, granițele dintre artiști și public se estompează. Soliștii lirici sau instrumentiști părăsesc scena pentru a fi mai aproape de melomani, oferindu-le în dar momente speciale: fie lieduri sau arii din opere care nu se regăsesc în repertoriul teatrului, fie recitaluri camerale, în formule de duo, trio, cvartet sau chiar sextet. De această dată, spectatorii au... rezonat cu violonista Carmen Simion, violista Adeline Penescu și violoncelista Carmen Tegzeșiu. Cele trei soliste, membre ale orchestrei Teatrului „Oleg Danovski” și ale trioului Resonance, au încântat publicul, miercuri seară, cu un program muzical special. Seara s-a deschis cu „The Arrival of the Queen of Sheba”, de Georg Friedrich Handel, a continuat cu „Variațiunile Goldberg”, de Johann Sebastian Bach, Trio nr. 1 în Do major, de Joseph Haydn, și s-a încheiat în acorduri beethoveniene, cu Trio nr. 2, op. 9 în Sol major.

„A fost un program greu, am muncit mult pentru această seară și am dat tot ce am avut mai bun. Am dorit să cântăm și altceva, ceva mai complex”, a spus Carmen Simion. „Trioul Resonance a pornit de la înțelegerea noastră foarte profundă. Sunt ani de când cântăm împreună și comuniunea aceasta ne-a determinat să rezonăm. Programul a pornit de la ideea că am vrea să prezentăm un ciclu de istorie a muzicii, pornind de la preclasici până la muzica modernă. În această seară (n.r. - miercuri) am început cu Handel, o lucrare care face parte dintr-o suită, pe care o vom cânta altădată, deoarece am vrut să ne axăm pe Variațiunile Goldberg, considerând că e mai bine să oferim publicului doar o lucrare de o asemenea întindere, nu două. Am cântat și Haydn, Trio în Do major, care face parte din calupul de triouri scrise în perioada în care compozitorul a fost la Londra, și am încheiat cu Beethoven, care are un ciclu de trei triouri din perioada timpurie de creație”, a spus violoncelista Carmen Tegzeșiu.

REÎNTÂLNIRE PE 17 FEBRUARIE Cu violista Adeline Penescu și cu violoncelista Carmen Tegzeșiu, publicul se va reîntâlni, luna aceasta, în formulă de cvartet, de această dată, celor două alăturându-li-se violonista Rodica Nurla și flautistul Gabriel Marin. Recitalul cvartertului Ovidius este programat pe 17 februarie, tot de la ora 18.30, în același loc special, unde granițele dintre artiști și public se estompează, spre o mai bună receptare a emoțiilor, a muzicii și a armoniei: în foaierul Teatrului „Oleg Danovski”. Programul va fi extrem de atractiv, deoarece cvartetul Ovidius va aduce la Constanța muzica de pe Broadway.

Citește și:

Seară camerală cu trio Resonance

„Tablou de iarnă cu Chopin...” , melancolii și poezie

Melomanii tomitani au... „dansat” cu cvartetul Ovidius

Recital de sărbătoare cu cvartetul Ovidius

Armonie, în acoduri de flaut şi violă