Ce îi așteaptă pe elevi? Școli fără avize sanitare sau de la Pompieri

Mai este mai puțin de o lună până la începutul anului școlar 2016 - 2017 și unitățile școlare se pregătesc să îi primească pe elevi, făcând curățenie, mici renovări, reparații, dar și igienizări. Din păcate, cu toate că, în fiecare an, autoritățile locale și centrale promit că vor găsi soluții pentru ca școlile să obțină avizele necesare, iar elevii să aibă condiții decente și să fie feriți de riscuri, începutul anului școlar găsește unele unități tot nepregătite. În ianuarie 2015, ministrul Educației de la acel moment, Mihai Sorin Cîmpeanu, promitea că din acest an școlar nicio unitate nu va mai funcționa fără autorizație sanitară, anunțând că din aprilie 2015 va începe procesul de reabilitare a celor 2.520 de instituții de învățământ care nu reușesc să obțină avizele sanitare din cauza lipsei apei curente sau a canalizării. Comparativ cu alte județe, precum Iași (200 de școli fără avize), Vaslui (425 de unități), Vâlcea (91 de unități școlare) sau Vrancea (328 de școli), situația de la Constanța este mai bună, însă județul nostru nu se poate lăuda că toate unitățile școlare dețin avize sanitare de funcționare. Asta pentru că, la începutul anului școlar 2015 - 2016, 33 de unități școlare din cele 496 existente nu aveau avize sanitare de la Direcția de Sănătate Publică (DSP) din cauza lipsei rețelei de apă și canalizare, iar alte 30 de unități erau în curs de autorizare.

PROBLEME ȘI ÎN CE PRIVEȘTE AUTORIZAȚIILE PSI

Probleme și mai mari sunt și în ceea ce privește autorizațiile de Protecția și Securitatea la Incendiu (PSI), unde o hibă legislativă arăta imediat după tragedia din clubul Colectiv că o clădire, cu cât este mai veche, nu are nevoie de aviz de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. De aceea, potrivit ultimei statistici a Ministerului Educației, publicată în mai 2016, în județul nostru, 430 de unități școlare din cele aproape 500 nu aveau avizul PSI, iar 41 de clădiri nu au nici avizul de la Pompieri, nici pe cel al inspectorilor Direcției de Sănătate Publică (DSP). Autoritățile locale au promis conducerii școlilor care nu pot oferi elevilor condițiile propice de igienă necesare că vor lua măsuri pentru a introduce apă curentă și canalizare.

ȘCOLI CA ÎN EVUL MEDIU ÎN MEDIUL RURAL

”Am făcut niște schimbări și sperăm să obținem în acest an avizul DSP. Era bine dacă exista rețea de canalizare în comună, dar în lipsa acesteia am forat un puț la mare adâncime de unde extragem apă pentru consum menajer și avem o fosă pe care o vidanjăm și în acest fel am rezolvat într-un fel problema canalizării. Sperăm să fie suficient și să obținem avizul”, a spus, pentru ”Telegraf”, directorul Liceului Tehnologic ”Radu Prișcu” din Dobromir, prof. Daniel Stroe. Reamintim că, la această unitate, copiii și profesorii trăiau ca în Evul Mediu. Se spălau pe mâini desupra unui lighean cu apă cărată tocmai de la vreo fântână sau cișmea, WC-urile turcești din fundul curții deveneau focare de infecție după ce erau folosite de toți copiii din școală, iar o femeie de serviciu avea sarcina de a arunca cu apă cărată de la fântână, după fiecare elev care folosea toaleta. Din păcate, toate școlile din localitățile care nu au rețea de canalizare se confruntă cu astfel de probleme. O situație actualizată a unităților care dețin autorizație sanitară de funcționare încă nu a fost făcută publică de Inspectoratul Școlar Județean Constanța.

