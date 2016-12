Eagles of Death Metal, în concert la redeschiderea sălii Bataclan

Trupa de rock americană Eagles of Death Metal, aflată în concert la Bataclan, în fatidica seară de 13 noiembrie, când a avut loc atacul terorist în care au murit 89 de persoane, vrea să fie prima formație care concertează în această sală când se va redeschide. ”Vreau să mă întorc la Paris. Vreau să cânt. Vreau să fim prima trupă care cântă la redeschiderea sălii Bataclan. Prietenii noștri au venit să vadă rock și au murit. Vreau să mă întorc acolo”, a declarat Jesse Hughes, solistul trupei, într-un interviu acordat publicației ”Vice”. În acest interviu, membrii trupei vorbesc despre experiența dramatică trăită la ultimul lor concert, transformat într-un masacru când jihadiști cu arme automate Kalașnikov și explozibili au deschis focul asupra celor 1.500 de spectatori. ”La început am crezut că este sistemul de sunet care s-a defectat. Dar mi-am data seama repede că nu era asta și am înțeles ce se întâmplă. Atunci, Jesse a venit în fugă spre mine și ne-am adăpostit într-un colț al scenei. Nu știam dacă suntem sau nu vizați”, a declarat chitaristul Eden Galindo.

Membrii trupei au reușit să fugă printr-una din ieșirile laterale, dar în atentat au murit directorul de merchandising al turneului lor european, Nick Alexander, și trei angajați ai Universal Music France, compania lor discografică. Solistul Hughes a explicat că motivul pentru care au murit atâtea persoane este faptul că nu au vrut să-și părăsească prietenii răniți și i-au protejat cu prețul propriei lor vieți. Trupa californiană a emis un comunicat de solidaritate cu rudele victimelor și a oferit susținere și consolare celor care au nevoie. ”Vreau să îngenunchez și să le spun simplu: de orice aveți nevoie. Pentru că nu există cuvinte pentru asta”, a subliniat vocalistul trupei.

