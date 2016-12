Elevi, studenţi şi cadre didactice, în vizită în Portul Constanţa

În cadrul evenimentului Tehnonav 2016 - Zilele Carierei, desfăşurat în perioada 17 - 18 noiembrie, un grup de elevi, studenţi şi cadre didactice din judeţele Constanţa şi Tulcea, dar și din Republica Moldova a vizitat Portul Constanţa. Ei au urmărit la sediul Companiei Naționale ”Administraţia Porturilor Maritime Constanţa” (CN APMC) o prezentare generală a Portului Constanţa, realizată la machetă. Evenimentul se desfăşoară sub egida „Zilele Porţilor Deschise - Portul Constanţa, Portul constănţenilor”, care are loc în fiecare an începând din 2013. În continuare, participanţii la eveniment vor vizita companii cu activitate pe platforma portuară, potrivit reprezentanților APMC. Evenimentul Tehnonav urmăreşte atragerea tinerilor către învăţământul superior ştiinţific şi tehnic, oferind agenţilor economici posibilitatea de a descrie activitatea şi perspectivele de angajare pentru viitoarea forţă de muncă, având la bază colaborarea cu unităţile de învăţământ universitar şi preuniversitar pentru educaţia şi pregătirea practică în domeniile ştiinţă, tehnică şi inginerie. Astfel, la evenimentul din acest an participă elevi de la licee din Cobadin, Medgidia, Constanţa, Babadag şi Tulcea, dar şi studenţi ai Universităţii „Ovidius” din Constanţa - Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă, însoţiţi de cadre didactice.