Gheorghe Hagi a fost tranșant: „Nu ne-am comportat ca o campioană a României“

Jucătorii antrenați de Gheorghe Hagi au dezamăgit în partida disputată joi seară, pe terenul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, în compania echipei austriece FC Salzburg, care s-a impus cu scorul de 3-1 (Hwang 2, Wolf 29, Dabbur 31 / Țucudean 7) în manșa tur a play-off-ului din UEFA Europa League. Campioana Austriei a depășit-o la toate capitolele pe campioana României, fotbaliștii constănțeni nereușind să blocheze acțiunile rapide ale oaspeților, care au rezolvat în prima repriză problema învingătoarei.

„Din păcate, au fost mult mai rapizi. Au intrat mai agresiv, au fost mai motivați. Nu îmi explic de ce am fost timizi, fricoși, am făcut greșeli mari, care ne-au costat. Au fost mai concreți, mai iuți. Noi am fost lenți, previzibili. Speram la mai mult, dar este o realitate: se pare că nu suntem pregătiți pentru meciuri europene, cu miză. Felicit echipa adversă. Fotbalul se face pe teren, nu prin vorbe. Trebuie să analizăm, să judecăm. Noi suntem obligați să mergem acolo să jucăm”, a declarat la conferința de presă managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi.

Întâlnirea retur este programată joi, 24 august, de la ora 20.00, la Salzburg, dar calificarea în grupele UEL pare rezolvată în favoarea formației austriece, chiar dacă tehnicianul formației din Salzburg este de altă părere: „Sunt mulțumit de rezultat și sunt foarte mulțumit de modul în care au evoluat jucătorii mei mai ales în prima repriză. Am reușit să înscriem trei goluri, dar mai avem și returul. Calificarea nu este jucată. Viitorul este o echipă foarte bună, cu atacanți puternici. Ritmul și pressing-ul nostru cred că au făcut diferența în acest meci”.

„Nu ne-am comportat ca o campioană a României. Din toate punctele de vedere. Din păcate, timorați, cu picioarele înghețate, mintea, nu știu, poate și ea, și de aici au venit toate. Au fost mai buni ca noi. Am fost depășiți de intensitatea jocului. Tânăr, în vârstă, experimentat, am fost depășiți. Eu cred că suntem depășiți de miracolul din campionatul trecut. Nu cred că știm să trăim cu ideea de a fi campioni. E o presiune enormă. Eu cred că este jucată calificarea. S-au făcut greșeli inexplicabile. Viața este o competiție. Cine va avea puterea să lupte, să se ridice, merge mai departe”, a încheiat Gică Hagi.

Pentru Viitorul urmează confruntarea din etapa a șaptea a Ligii 1, cu CS Universitatea Craiova, programată duminică, 20 august, de la ora 18.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), tot pe terenul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu. „Meci important acasă”, a spus managerul tehnic al Viitorului.

Citește și:

Viitorul, înfrângere în play-off-ul UEFA Europa League

Meci european pentru Viitorul la Ovidiu