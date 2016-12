Marinar constănțean dat în urmărire. Familia crede că a fost ucis

Un marinar constănțean în vârstă de 57 de ani, Petrică Mandeș, a fost dat în urmărire de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, după ce a dispărut de la bordul unei nave, în Marea Galbenă, la începutul lui august. Mai precis, potrivit anchetatorilor, Petrică Mandeș a dispărut pe 5 august, în jurul orei 6.00, de la bordul navei ”Huahine”, sub pavilion Malta, care străbătea marea între Australia și China. În urma verificărilor, anchetatorii au stabilit că bărbatul de 57 de ani avea funcția de ofițer mecanic 1, iar la data dispariției a fost văzut ultima dată pe navă de un coleg. Petrică Mandeș are o înălțime de 1,77 metri, greutate de 100 de kilograme, ochi verzi, ten măsliniu, păr cărunt și constituție robustă. Pe piciorul stâng, în zona coapsei, el are o aluniță cu diametrul de un centimetru, iar în partea dreaptă a toracelui are o cicatrice chirurgicală de aproximativ 4 - 5 cm.

Cei care pot furniza orice informații în legătură cu marinarul dispărut sunt rugați să contacteze Serviciul de Investigații Criminale sau Dispeceratul IPJ Constanța la telefon 0241.611.364, interior 20005.

A FOST UCIS? Reamintim că familia și reprezentanții legali ai acesteia cred că bărbatul ar fi fost ucis și acuză autoritățile române că nu au iniţiat nicio anchetă pentru elucidarea cazului, nu au demarat operațiuni de căutare și nu au semnalat dispariția românului tuturor instituțiilor care și-ar putea aduce sprijinul în acest caz.

