Meci decisiv pentru FC Viitorul U-19

FC Viitorul U-19 joacă miercuri, de la ora 18.00, în Liga Campionilor pentru tineret, returul cu FK Příbram fiind, poate, cel mai important meci al anului pentru clubul constănțean. Partida contează pentru turul al doilea de pe traseul campioanelor naționale, iar campioana Cehiei a obținut victoria în manșa tur cu scorul de 2-0. Întâlnirea va avea loc pe stadionul Central al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu.

Avantajul de două goluri luat în tur face din echipa cehă favorita la calificare, dar Viitorul se bazează pe jocul foarte bun reușit la Příbram. Practic, doar imprecizia la finalizare și ghinionul au dus la eșecul constănțenilor, care au ratat exasperant, în timp ce adversarii, mult mai pragmatici, au fructificat două dintre cele patru-cinci ocazii create. Pe această evoluție foarte bună pe plan ofensiv se bazează și speranțele campioanei României de a merge mai departe în UEFA Youth League. Să nu uităm că, în turul anterior, Viitorul a cîștigat cu 5-1 returul de pe teren propriu cu FC Minsk, după 2-2 în tur.

„Consider că avem șanse reale de calificare. Dacă vom reuși să deschidem repede scorul, presiunea pe care o vom exercita asupra lor ne poate ajuta să întoarcem rezultatul din tur. Îi cunoaștem bine acum, știm care le sunt punctele tari. Příbram este o echipă în adevăratul sens al cuvântului, cu două-trei individualități. Cred că suntem peste ei, dar trebuie să concretizăm ocaziile create și pe tabela de marcaj. În tur am dominat jocul de la un capăt la altul, dar nu am fost destul de vigilenți la atacurile lor”, afirmă Paul Peniu, președintele Academiei „Gheorghe Hagi“. „O calificare ar fi mult mai frumoasă dacă o vom obține întorcând un 2-0 din tur. Este foarte greu, dar sper ca băieții să aibă atitudine, o agresivitate pozitivă, să fie mai concreți la finalizarea ocaziilor pe care ni le creăm. Sper să eliminăm greșelile individuale comise în Cehia, să fim concentrați pe toată durata jocului, atât ofensiv, cât și defensiv. Am mare încredere în băieții noștri”, a precizat antrenorul Vasile Mănăilă.

Antrenorul Vasile Mănăilă și directorul tehnic Lucian Burchel ar putea începe returul cu Pribram cu următorii jucători: Tordai - Căpușă, D. Nedelcu, Iacob (Kilyen), Șandru (Rusu) - R. Marin - Casap, D. Dumitrescu - Ciobanu, Cr. Ene, Cicâldău. Dintre jucătorii eligibili în Youth League nu pot evolua, din cauza accidentărilor, Grecu, Ghiță, Panait, Băluță și Boboc, iar atacantul Fl. Coman a primit trei etape de suspendare după eliminarea din Cehia.

PUBLICUL ARE INTRARE LIBERĂ

Fotbal Club Viitorul a anunțat că intrarea spectatorilor va fi liberă şi se va face la Tribuna I şi Tribuna a II-a. Posesorii de abonamente la meciurile echipei din Liga 1 vor avea întâietate în păstrarea locului inscripţionat pe cardul emis de club, ca abonament. Accesul în incinta stadionului Central se va face începând cu ora 16.30. Fumatul şi consumul de seminţe sunt interzise în incinta sectoarelor de tribună. Fumatul este permis doar în locurile special amenajate din jurul stadionului.

