Meciuri spectaculoase și duminică, la Trofeul „Telegraf”

21:29:08 / 10 Ianuarie 2016

Turneu falsificat !

Domnilor organizatori, ati adus turneul asta la nivel de profesionisti ! Jucatori din nationala Macedoniei, Bosniei, jucatori activi in campionatul national de futsal, jucatori din nationala de fotbal in sala.Taxa foarte mare... In Romania asta...lăudăroșenia este ceva de groaza. Nu sunt rasist, dar machidonii din Dobrogea au stricat acest turneu...sper ca va amintiti de Sageata Stejaru, ei au fost primii care au adus jucatori profesionisti, platindu-i cu bani grei. Un jucator amator nu mai are loc in nicio echipa, din cauza lor. Dezamagitor domnilor ! Mai ramane sa-l aduceti pe Falcao si ati rezolvat si acest turneu. Imi amintesc bine ? La inceputul turneului erau acceptati doar jucatori nascuti in Dobrogea...sau cu domiciliul aici. Nu e tarziu sa procedati astfel in anii viitori.