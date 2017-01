Se desparte Cristiano Ronaldo de Real Madrid?

Conform presei portugheze, Cristiano Ronaldo se pregătește să părăsească Real Madrid în această vară, motiv pentru care a scos la vânzare cele două case pe care le deține în cartierul madrilen de lux „Finca”. Proprietatea sa, dotată cu șapte dormitoare, nouă băi, opt toalete, bazine interioare și exterioare, săli de cinema și fitness, este estimată la suma de cinci milioane de dolari dolari, iar cealaltă, dăruită mamei sale, este evaluată la 2,5 milioane euro. Trei agenții imobiliare se bat pentru obținerea exclusivității la vânzarea caselor starului portughez.

În acest sezon, Cristiano Ronaldo a avut prestații sub nivelul celor obișnuite, chiar dacă a marcat 41 de goluri, iar acest lucru a fost taxat cu promptitudine de fanii madrileni, inclusiv cu huiduieli. Sosit în 2009 de la Manchester United, pentru suma de 94 milioane euro, lusitanul a marcat 253 de goluri în 230 de meciuri în tricoul Realului și a câștigat de două ori „Balonul de Aur”, în 2013 și 2014.

IBRAHIMOVIC, ASALTAT DE OFERTE

Atacantul Zlatan Ibrahimovic, în vârstă de 34 ani, aflat la final de contract cu Paris Saint-Germain, are oferte „de pe toate continentele”, a anunțat impresarul său, Mino Raiola. „Cei de la PSG fac totul pentru a-l convinge să rămână, iar Parisul este în continuare o opțiune pentru el. Chiar și pentru a rămâne la înălțimea Turnului Eiffel. Zlatan este ca Brad Pitt atunci când îl interpretează pe Benjamin Button, este un om care întinerește în fiecare zi. Cu fizicul său, poate juca încă cinci ani, are o energie incredibilă și devine mai bun cu trecerea timpului”, a declarat Raiola. Acesta a adăugat că Ibrahimovic este dorit de aproape toate cluburile mari din Italia și Anglia, impresarul considerând că internaționalul suedez s-ar descurca de minune în oricare dintre aceste campionate. „Din China a primit o ofertă importantă, nu spun cifre, însă este foarte mare. Am în mână oferte de pe toate continentele”, a precizat Mino Raiola.

Citește și:

Cristiano Ronaldo a devenit al doilea marcator din istoria campionatului Spaniei

Ibrahimovic și-a anunțat plecarea de la PSG