Suntem țara cu cel mai învechit sistem sanitar din Europa!

20:27:39 / 16 Februarie 2016

Trebuiesc schimbati toti cei vechi

Cea mai mare coruptie se pare ca e in sistemul de sanatate. Asta-i motivul pt care nu se schimba nimic de 25 ani, daca nu-i asta spuneti voi care e. Managerii de spital isi vad de treaba in continuare, vezi Constanta, vezi Urgenta, vezi lipsa medicamentelor din spital si aparitia ciupercilor- farmaciile de langa spital, vezi atitudinea medicilor fata de bolnavi, vezi atitudinea asistentelor si infirmierelor fata de bolnavi, etc etc