„Aida”, primită cu ovații la Constanța

Cea de-a opta seară de pe agenda Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului a fost dedicată frumoasei prinţese etiopiene Aida şi cutremurătoarei sale poveşti. Zeci de melomani tomitani au păşit pragul Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, duminică seară, atraşi de capodopera verdiană în patru acte. Sala a fost arhiplină, iar iubitorii muzicii nu au fost dezamăgiţi, deoarece, după cele trei ore şi jumătate care s-au scurs de la începutul până la sfârșitul spectacolului, au aplaudat îndelung şi au strigat, de nenumărate ori, „Bravo!”.

POVESTE DE IUBIRE DIN VREMEA FARAONILOR Sub bagheta dirijorului japonez Koichi Inoue, spectacolul a transpus publicul în vremea Egiptului antic, în timpul faraonilor. Impresionant din punct de vedere muzical, dar şi scenografic, prin decorurile monumentale şi prin costumele extravagante, spectacolul a avut ritm şi culoare, fiind animat şi de momentele coregrafice susţinute de balerinii tomitani. Soprana Akiko Hayakawa din Țara Soarelui Răsare a întruchipat-o pe frumoasa Aida, mistuită de un puternic conflict interior între iubirea pentru patria natală şi dragostea pentru Radames, învingătorul poporului ei. Mezzosoprana Hermine May din Germania a redat-o pe Amneris, impregnând rolului său caracterul puternic al personajului întruchipat. Deşi personaj negativ - fiica faraonului şi asupritoarea Aidei, aflată într-o luptă surdă cu prinţesa etiopiană, având ca miză dragostea lui Radames -, Amneris, în interpretarea Herminei May, a impresionat prin voce, dar şi prin energia pe care a reuşit să o transmită publicului. În rolul lui Radames, învingătorul comandant de oşti egiptene, tenorul Răzvan Săraru a strălucit, duminică seară. Vocea sa a răzbătut dincolo de scenă, emoţionând publicul prin interpretarea plină de sensibilitate. Celor trei li s-au alăturat baritonul Ştefan Ignat - Amonasro şi basul bucureștean Orest Pîslariu - Ramphis, basul Constantin Acsinte - regele Egiptului şi soprana Elena Rotari - Marea Preoteasă, precum şi Andrei Băican - mesagerul.

MARŢI... „SE FURĂ POVEŞTILE” Cea de-a 41-a ediţie a Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului continuă marţi, de la orele 10.00 şi 11.30, cu un spectacol muzical pentru copii, în dublă reprezentaţie: „S-au furat poveştile”, susţinut de All’s Choir and Ballet Company.

Citeşte şi:

O seară ca-n filme... „Printre stele”

Călătorie în paşi de dans între... lumi

Seri de festival cu Piazzolla, romanțe și Verdi

Dans clasic japonez și balet... românesc, la festival

Exuberanță pop-rock simfonică

Aplauze ca la premieră pentru Giselle

„Anotimpurile” lui Vivaldi, o surpriză pentru constănțeni

Spectacolul „Traviata” a fost anulat

Maestrul Vasile Moldoveanu, ovaţionat pe scena natală

Carnaval venețian în deschiderea Festivalului Muzicii și Dansului

De 41 de ani, Constanța este pe harta internațională a operei şi baletului