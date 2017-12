„Am sau nu am concert, vin și iarna să văd marea”

An de an, Maria Gheorghiu vine la mare, fie iarna, fie vara, la festivalul din Vama Veche, „Folk You”. A venit și spre sfârșitul acestui an, pentru a-i colinda pe constănțeni și a le ura „La mulți ani!”. Cu acest prilej, a acordat și un interviu cotidianului „Telegraf”, în care vorbit despre obiceiul de a colinda la sfârșit de decembrie, despre Revelion, despre anul care s-a încheiat și despre cel care va veni. Și despre dragostea ei pentru mare.

Reporter (R.): Cu ce gânduri vă întoarceți an de an la Constanța, la mare?

Maria Gheorghiu (M.G.): Pentru mine, marea înseamnă extraordinar de mult. Eu sunt născută la poalele Munților Semenic și toatăviața mea am tânjt după mare, deoarece sunt obligatorii cele două dimensiuni: marea și muntele. În copilărie, nu am reușit să ajung niciodată la Constanța, la Mamaia, la mare, în general, și poate de aceea i-am dus atât de mult dorul. Acum este aproape o necesitate să vin la mare. Am sau nu am concert, cel puțin o dată pe an trebuie să vin și iarna în Constanța, să văd marea.

R.: Vara, când veniți, unde vă place să stați cel mai mult?

M.G.: Vin în special pentru Festivalul „Folk You”. Este o tradiție de ceva ani, dar îmi place foarte mult să stau în 2 Mai. Am descoperit că acolo este mai multă liniște și m-am simțit foarte bine acolo.

R.: An de an, în preajma Sărbătorilor de Iarnă porniți cu colindul.

M.G.: Pentru mine este foarte important ca în preajma Crăciunului să cânt, mai ales că primul meu concert în România liberă de comunism a fost în 21 decembrie 1989, în Piața Sfatului din Reșița. Atunci am compus cântecul „Pe la case luminate” și seara l-am cântat. Și am hotărât, de atunci, ca în fiecare an, pe 21 sau pe 22 decembrie, să am spectacole care să se intituleze „Pe la case luminate”. De altfel, am editat și un album de colinde în care am încercat să pun, prin cântecele mele, sufletul meu, dar și o parte din colindele tradiționale, ușor adaptate, pentru că fiecare artist trebuie să-și pună amprenta pe cântecele preluate. Așa s-a născut albumul „Pe la case luminate”, un album extraordinar de actual și astăzi, la 20 de ani de când a fost lansat la Constanța (n.r. - albumul a fost lansat în 1996). De această dată, Constanța a fost casa mea luminată.

R.: Unde veți petrece noaptea dintre ani?

M.G.: De foarte mulți ani, petrec Revelionul alături de prietenii mei din zona Sibiului, de la Câineni. Avem o tradiție ca pe 31 decembrie să fim la Sibiu, în acea minunată piață a Crăciunului, iar de Revelion, la Călimănești, la Perla Oltului. Acolo deja s-a instituit o tradiție, așa că orice ar fi, dacă nu de Revelion, în cea de-a doua zi a Anului Nou la balul mascat trebuie să fiu și eu acolo.

R.: Suntem la final de an. Cum a fost 2015 pentru Maria Gheorghiu?

M.G.: A fost un an destul de dificil pentru mine, pentru că am trecut prin experiențe medicale mai puțin plăcute. Vorba aceea românească: „Am văzut moartea cu ochii”, dar am depășit episodul medical, am avut chirurgi foarte iscusiți care au reușit să scoată răul din mine și pot spune că am renăscut. E adevărat că recuperarea se face puțin mai greu, iar acest lucru s-a simțit chiar și în cântările mele. Nu am mai avut atâta energie pe cât aveam înainte, însă ușor-ușor m-am recuperat, iar finalul acesta de an este o dovadă că lucrurile merg spre bine.

R.: Care sunt planurile pentru 2015?

M.G.: Nu mi-am făcut niciodată planuri. Nu-mi place să-mi fac planuri. Singurul lucru pe care mi-l doresc împlinit pentru 2016, așa cum a fost și pentru 2015, este ca spectacolul meu, „Sub zodia Mariei”, un spectacol definitoriu pentru mine ca artist, semnătura mea muzicală, să fie dus în cât mai multe orașe, să fie ascultat de cât mai mulți oameni. Este un spectacol în care se simte foarte mult vibrația românească.

Citește și:

„Sărbătorile nu mai au același farmec fără mama”

Maria Gheorghiu a adus lumina Crăciunului la Constanța