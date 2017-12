Amenajarea terenului de fotbal, în ”coadă de pește”

PROIECT În zonele rurale, terenurile de fotbal sunt fie ”scumpe la vedere”, fie în stare avansată de degradare. În județul Constanța, cei mai mulți primari caută diverse soluții de finanțare pentru a le oferi tinerilor de la sate posibilitatea de a face sport. Unii dintre edili inițiază proiecte cu bani europeni, iar alții cer ajutorul Guvernului, în speranța că vor obține banii într-un timp mai scurt. Și autoritățile locale din Târgușor, în urmă cu patru ani, au apelat la sprijinul Guvernului Boc, pentru cofinanțarea unui proiect derulat în parteneriat de Primărie și Consiliul Județean Constanța (CJC) și care vizează amenajarea unui teren de fotbal. Cu toate că a promis că va oferi jumătate din suma necesară amenajării terenului, Executivul lui Boc ”a uitat” să mai dea banii. „Proiectul are o valoare de 800.000 de lei, pentru care Guvernul și CJC promiseseră sumele de 400.000 de lei, respectiv 200.000 de lei. Restul a fost prevăzut de la bugetul local. Din acest parteneriat, doar noi și CJC ne-am ținut de promisiune, alocând bani pentru amenajarea terenului. Până în prezent am împrejmuit terenul, am tuns iarba, am montat porțile și am început lucrările la vestiare. Numai că banii s-au epuizat, iar lucrările au fost sistate. Cu banii de la Guvern ar fi trebuit să terminăm vestiarele și grupurile sanitare, să montăm tribuna, sistemul de nocturnă și cel de irigații”, a spus primarul Dumitru Dragu.

ÎN AȘTEPTARE Edilul din Târgușor a declarat că va lua din nou legătura cu Guvernul, în speranța că, de această dată, va obține restul banilor, pentru a finaliza proiectul. Primarul a mai spus că, până va fi terminat noul teren de fotbal, echipa locală de fotbal, Viitorul Târgușor, se antrenează pe un maidan.