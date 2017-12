Andrei Pavel, mândru de elevii săi după duelul cu Spania

Echipa de Cupa Davis a României a ratat şansa de a juca barajul pentru accederea în Grupa Mondială, după ce a pierdut duelul cu Spania, scor 1-4, disputat la Cluj, în turul al doilea al Grupei I a zonei Europa-Africa. În ciuda eşecului, căpitanul nejucător al tricolorilor, fostul mare tenismen constănţean Andrei Pavel, şi-a felicitat jucătorii pentru atitudine. “Am pierdut în faţa Spaniei, dar sunt mulţumit de băieţi pentru că au dat totul în acest meci. Ne-am bătut cu Spania de la egal la egal. Să nu uităm că ei au doi jucători în primii 20 din lume, aşa că nu e o ruşine că am pierdut. A fost o reuşită, dar în acelaşi timp un gust amar pentru că tuturor ne place să câştigăm. Să fim totuşi cu picioarele pe pământ, pentru că am pierdut în faţa Spaniei”, a spus Pavel, care a dezvăluit că este îngrijorat de faptul că nu are o bază de selecţie mai mare pentru Cupa Davis: “Din păcate, în tenisul masculin nu vin din spate jucători. Celor care sunt acum juniori le este greu să treacă la profesionişti şi îi înţeleg. Ca şi căpitan de Cupa Davis, mi-ar plăcea să fie mai mulţi jucători, dar, din păcate, nu prea am de unde să aleg. Încerc mereu să fac cea mai bună echipă şi sunt mândru de aceşti băieţi”.

Şi Florin Mergea, cel care s-a văzut obligat să joace la simplu după o pauză de doi ani, în urma accidentării lui Marius Copil, crede că România s-a descurcat onorabil în faţa Spaniei. “Cred că noi, echipa României, am demonstrat că şi împotriva unui asemenea adversar, în faţa căruia nici nu trebuia să stăm în teren, putem face destule. Dacă ne uităm în clasament, nici măcar nu putem să facem o comparaţie cu ei. Mă bucur că am împins această întâlnire cu Spania în a treia zi, iar asta este un lucru mare”, a spus Mergea.

În ciuda eșecului, echipa României a urcat un loc în clasamentul Cupei Davis publicat luni și este pe poziția a 29-a, în timp ce Spania, care s-a calificat la barajul pentru Grupa Mondială, a coborât un loc și se află pe 14. Deținătoarea Salatierei de Argint, Marea Britanie, ocupă în continuare primul loc al ierarhiei, în timp ce echipa Cehiei ocupă poziția a doua, iar pe 3 se menține Elveția.

TECĂU, PE LOCUL 11 ATP LA DUBLU

Chiar dacă a jucat săptămâna trecută în Cupa Davis, Marius Copil a urcat o poziţie în clasamentul ATP dat publicităţii luni, fiind pe 162, cu 338 de puncte. În schimb, Adrian Ungur a coborât un loc, pe 186, cu 289p. Podiumul a rămas neschimbat, sârbul Novak Djokovic conducând detaşat, cu 15.040p, urmat de britanicul Andy Murray, cu 10.065p, şi de elveţianul Roger Federer, cu 5.945p.

La dublu, tenismanul constănţean Horia Tecău a coborât o poziţie, ajungând pe 11, cu 4.730p, iar în ierarhia pentru calificarea la Turneul Campionilor de la Londra, sportivul în vârstă de 31 de ani şi partenerul său, olandezul Jean-Julien Rojer, se află pe 14, cu 1.900p, cu o treaptă mai jos decât săptămâna trecută. Şi Florin Mergea a coborât un loc, pe 17, cu 4.140p, iar împreună cu indianul Rohan Bopanna se află pe locul 10 în ierarhia pentru prezenţa la Londra, în coborâre cu o poziţie, cu 2.100p.

