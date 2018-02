BC Athletic a „răpus” Brăila

CS Cuza Sport Brăila aborda meciul disputat duminică seară, în Sala Sporturilor din Constanța, din postura marii favorite. Dunărenii erau până acum „nașii” tinerei echipe constănțene Baschet Club Athletic, pe care o învinseseră de două ori în meciurile oficiale disputate în sezonul trecut, iar până duminică aveau o singură înfrângere în 12 partide susținute în faza preliminară a Ligii 1 și erau neînvinși în faza semifinală (3 victorii în 3 jocuri).

Baschetbaliștii constănțeni au abordat însă meciul dornici de revanșă, purtați spre victorie de inimosul public spectator, format în majoritate din adolescenți! Athletic a jucat de la egal la egal cu Brăila, iar rezultatul de pe tabela de scor a fost mai mereu echilibrat. Avantajul a trecut ca în carusel de la o tabără la alta, însă gazdele au reușit să se distanțeze în ultimul sfert al întâlnirii. De la 63-61, scorul a devenit 69-61 grație deciziei tânărului Andrei Oprean, care și-a luat în două rânduri răspunderea pătrunderilor până sub panou, și a unei intercepții providențiale a lui Vladimir Mihai, care a punctat pe contraatac. În cele trei minute și jumătate rămase de jucat, jucătorii pregătiți de Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici au evoluat perfect din punct de vedere tactic, s-au apărat excelent și oaspeții nu au mai putut recupera.

Scorul final a fost 77-70 (34-37) pentru Athletic, care se menține în zona superioară a clasamentului, cu patru victorii în șase etape. Rezultatele parțiale pe sferturi au fost 15-19, 19-18, 19-17 și 24-16.

Punctele echipei constănțene au fost realizate de Jeremi Booth 24 (5x3), Ștefan-Daniel Mâinea 15 (1x3), Andrei Oprean 15 (1x3), Marius Deconescu 6, Vladimir Mihai 4, Adrian Trandafir 4, Sergiu Ursu 3 (1x3), Bogdan Călin 2, Andrei Șerban 2 și Alexandru Unitu 2. Rezerve neutilizate: Mario Takacs-Sixt, Cătălin Miloș. De la brăileni s-a remarcat americanul Joshua Keyes, cu 30 de puncte.

„E prima noastră victorie împotriva Brăilei, în Liga 1 de seniori, și mă bucur foarte mult că am câștigat. Aveam încredere în jucători, ei aveau nevoie să aibă la rândul loc încredere în ei, iar astăzi au avut și cred că am jucat un pic mai bine pe final. Brăila este principala candidată la promovarea în prima ligă, are o echipă extraordinar de bună, dar este posibil ca, venind după o serie de victorii, să fi tratat meciul mai ușor. A fost greu pentru antrenori să-i motiveze pe jucători, iar aceasta a fost în avantajul nostru. Cu siguranță că ne-a avantajat și accidentarea fundașului american de la oaspeți, ne pare rău pentru el și sperăm să nu fie ceva grav. Remarc jocul echipei în primul rând, la fel ca la victoria cu CSO Voluntari, dar cred că diferența pe final au făcut-o și cei 900 de oameni din tribune, care ne-au purtat spre victorie”, a declarat Alexandru Olteanu.

Runda viitoare, ultima din turul fazei semifinale, propune un duel între primele două clasate la această oră, CSU Știința București și BC Athletic Constanța! Partida va avea loc duminică, la Arena de Baschet din Capitală. „Urmează un meci foarte greu pentru noi, pe terenul echipei care ocupă primul loc în clasament, Știința București. Eu sper să facem și acolo o figură frumoasă, însă ține doar de noi să păstrăm forma asta bună pe care o traversăm în ultimele săptămâni”, a punctat antrenorul principal al grupării constănțene.

Rezultatele etapei a 6-a: CSM Sighetu Marmației - CSU Știința București 57-102; CSM Mediaș - CSO Voluntari 59-78; BC Athletic Constanța - CS Cuza Sport Brăila 77-70; Colegiul Național „Aurel Vlaicu” București - CSM Ploiești (luni, ora 16.30).

Restanță din prima etapă: CSO Voluntari - CS Cuza Sport Brăila (28 februarie, ora 14.00).

Restanță din etapa a 5-a: CS Cuza Sport Brăila - CSM Sighetu Marmației (23 martie, ora 17.00).

Clasament: 1. CSU Știința București 11p/6j; 2. BC Athletic Constanța 10p/6j; 3. Colegiul Național „Aurel Vlaicu” București 8p/5j; 4. CSM Ploiești 7p/5j; 5. CS Cuza Sport Brăila 7p/4j; 6. CSM Sighetu Marmației 7p/5j; 7. CSO Voluntari 7p/5j; 8. CSM Mediaș 6p/6j.

