Calatoriile impreuna cu cei mici

Vacantele sunt momentele cele mai placute si cele mai asteptate dupa un an plin de munca, insa cand vine vorba de o vacanta impreuna cu copiii, multi dintre noi suntem sceptici si speriati iar ceilalti sunt curajosi. Acest articol este pentru cei sceptici pe care ii provocam sa iasa din zona lor de confort si sa testeze pe pielea lor aventurile alaturi de cei mici. Asta nu inseamna ca va fi floare la ureche insa nu trebuie sa ne impacientam, ci sa avem mindsetul potrivit.

“De ce se mai numeste vacanta daca nu vom avea nici un pic de liniste?” In primul rand trebuie sa intelegem faptul ca odihna cu copiii va fi departe de ce a fost pana au aparut ei, si chiar daca aveti un copil linistit este posibil sa nu se adapteze la multe lucruri in timpul concediului ceea ce va va da batai de cap. Insa incercati sa fiti deschisi, linistiti si sa va adaptati repede tuturor problemelor si in acelasi timp sa gasiti solutii astfel incat atat cel mic cat si voi sa fiti fericiti. In acest sens venim cu cateva idei pentru un concediu placut alaturi de pitici.

Bagajul piticului

Stim deja cu ce viteza se muradaresc hainutele pentru bebelusi drept dovada atunci cand plecam in concediu cu cei mici bagajul lor este mult mai voluminos decat al unui adult. Asta inseamna un bagaj mare cu multe haine si bineinteles si lucrurile de necesitate cum ar fi scutecele (care ocupa destul de mult spatiu ) creme, biberoane recipientele de lapte praf si o trusa imensa de medicamente pentru toate evenimentele nefericite ce ar putea aparea in orice moment. Jucariile pentru bebelusi nu vor ocupa un sptiu foarte mare tinand cont ca au doar 2-3 pana cand vor creste mai mari.

Deplasare cu masina

Asa cum am mai spus, o deplasare cu cei mici indiferent unde mergeti nu va fi usoara. Parintii cu copii mici sunt familiarizati deja cu pauzele frecvente in timpul deplasarii. Desi in general copiii sub 3 ani adorm repede pe masina, exista si exceptii de la regula. De aceea este oportun sa programati plecatul seara, astfel incat somnul piticului sa coincida cu somnul normal de seara. Nu uitati ca drumul cu masina este imprevizibil mai ales daca doriti sa treceti granitele tarii si riscati sa stati mult in vami. Daca doriti sa mergeti la munte, de preferat ar fi sa aveti o masina mare, cum ar fi un Range Rover. Toti soferii stiu ca inainte de orice plecare lunga trebuie verificarea masinii, in special suspensiile acestuia, astfel incat sa nu fie zdruncinati cei mici.

Problemele majore

Cea mai mare problema a parintilor atunci cand merg la mare cu bebelusii sau copiii pana in 7-8 ani ,este caldura, care poate provoca atat arsuri ale pielii in diferite grade cat si insolatii severe. In acest sens trebuie sa respectam cu sfintenie programul de stat la plaja si anume 7:00-10:00 dimineata si intre 16:00 si 21:00 seara. chiar daca stam la plaja conform programului trebuie neaparat folosita crema de protectie solara si o hidratare corespunzatoare.