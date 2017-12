Courtney Love e soacră mică

Frances Bean Cobain, fiica fostului solist al trupei Nirvana, Kurt Cobain şi a solistei trupei Hole, Courtney Love, s-a căsătorit cu iubitul ei, rockerul Isaiah Silva, într-o ceremonie secretă, la care mama sa nu a fost invitată. Frances Bean Cobain, în vârstă de 23 de ani, are o relaţie cu muzicianul Isaiah Silva de cinci ani. La nunta care ar fi avut loc pe 23 septembrie au participat doar câţiva prieteni apropiaţi ai cuplului, iar detalii privind locul unde s-a desfăşurat ceremonia nu au fost făcute publice. Frances şi-ar fi sunat mama pentru a o informa despre căsătoria sa abia după ceremonie. Conform surselor citate de mirror.co.uk, Courtney Love ar fi tristă că nu a fost invitată la nunta fiicei sale. Cu toate acestea, ea a înţeles motivele care au stat în spatele deciziei acesteia.

Frances a mers pe urmele celebrului său tată, care s-a căsătorit cu Courtney în 1992, în Hawaii, într-o ceremonie la care au fost invitate doar opt persoane. La acea ceremonie, Kurt Cobain a purtat o pijama. Kurt Cobain şi Courtney Love s-au cunoscut la începutul anilor 1990, iar relaţia lor a fost una turbulentă, marcată de consumul excesiv de droguri şi de alcool. Cei doi muzicieni s-au căsătorit pe 24 februarie 1992, iar fiica lor, Frances Bean Cobain, s-a născut pe 18 august 1992. Kurt Cobain avea 27 de ani când s-a sinucis prin împuşcare, pe 5 aprilie 1994, în vila lui din Seattle. Trupul său neînsufleţit a fost descoperit după trei zile. Frances, care avea doar un an şi opt luni când tatăl ei s-a sinucis, în aprilie 1994 şi Isaiah Silva s-au logodit în octombrie 2011.

Frances şi Courtney au avut o relaţie încordată în trecut. Animozităţile dintre cele două au apărut după ce, în 2009, Frances, la momentul respectiv în vârstă de 17 ani, a cerut instanţei ca mama sa, Courtney, să nu mai fie custodele său. La momentul respectiv, Courtney Love, văduva lui Kurt Cobain, a pierdut custodia fiicei sale, care a fost încredinţată temporar lui Wendy O'Connor şi Kimberly Dawn Cobain, mama, respectiv sora fostului solist al trupei Nirvana. Cu toate acestea, ulterior, relaţia dintre Frances şi Courtney s-a îmbunătăţit.

Trupa Nirvana, înfiinţată de solistul şi chitaristul Kurt Cobain şi de basistul Krist Novoselic, la sfârşitul anilor 1980, a adus muzica grunge în curentul mainstream, fiind considerată formaţia emblematică a generaţiei X, din anii 1990, cu hituri precum ”Smells Like Teen Spirit” și ”Come As You Are”. După sinuciderea lui Kurt Cobain, în 1994, formaţia s-a destrămat, după ce a lansat trei albume de studio într-o carieră de şapte ani, interval în care Nirvana a vândut 75 de milioane de discuri în toată lumea. Trupa rock Nirvana a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în aprilie 2014. Courtney Michelle Love, născută pe 9 iulie 1964, este o cântăreaţă de muzică rock şi actriţă americană, devenită celebră în urma mariajului său cu Kurt Cobain, dar şi ca solistă a trupei de rock alternativ Hole. Rolling Stone a numit-o pe Courtney Love ”cea mai controversată femeie din istoria muzicii rock”.

