CSU Neptun evită desființarea printr-un artificiu juridic

06:45:37 / 13 Februarie 2016

Sportul de echipa

In ultimii 10 ani cateva ramuri sportive de echipa au luat un avant in judetul nostru prin cateva echipe fanion. Asa s-a intamplat la volei,handbal sau rugby,toate bine finantate(echipa de handbal masculin chiar ultrafinantata) de CJC,mai precis de fostul presedinte al CJC Asa cum era de asteptat pentru un om cu o minima logica totul trebuia sa cada intr-o zi deoarece finantarile erau ilegale si asa ne trezim azi ca ocolind legile pentru a avea echipe constantene campioane si cu oarece pretentii europene sa nu le mai avem deloc! Smecheria desfiintarii HCM devenita Dobrogea Sud(proasta inspiratie in alegerea denumirii deoarece Dobrogea Sud ca teritoriu este in...Bulgaria!) se pare ca se va folosi si la handbal fete,adica preluam tot activul,inclusiv locul in competitii, dar pasivul nu,sa-l plateasca nu stiu cine! Si se va ajunge sigur la procese intinse pe durata a multi ani pana cand probabil vor plati din banii din buzunar cei care au decis si aprobat finantarile ilegale