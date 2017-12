CVM Tomis a rămas și fără canadianul Gotch

Campioana României la volei masculin traversează o gravă criză financiară, iar străinii din lot, fie antrenori, fie jucători, au din ce în ce mai puțină încredere că situația clubului se poate redresa. Marți, conducerea Clubului de Volei Municipal Tomis Constanța a fost anunțată de canadianul Stephen Gotch că acesta nu dorește să mai continue la echipă, deși Tomis mai are de jucat doar două meciuri până la vacanța dintre tur și retur, ambele în Sala Sporturilor din Constanța! Primul este programat joi, de la ora 18.00, în etapa a 4-a din 2016 CEV DenizBank Volleyball Champions League, contra elvețienilor de la #Dragons Lugano, iar al doilea va avea loc sâmbătă, de la ora 17.00, cu Universitatea Cluj, în ultima etapă din turul sezonului regulat al Diviziei A1. Reamintim că, anterior, Tomis s-a despărțit de trei bulgari, antrenorul principal Martin Stoev și jucătorii Boyan Yordanov și Ventsislav Ragin, dar și de sârbul Goran Skundric.

„Condițiile la club sunt mai grele decât în anii precedenți, toată lumea știe asta și se vede în rezultate. Totuși, noi, dacă am rămas aici, trebuie să fim sută la sută profesioniști și să ne facem treaba cât putem de bine. Asta este meseria noastră, să credem până la capăt, iar eu personal cred că se poate obține o victorie joi, în Liga Campionilor”, a afirmat centrul Andrei Laza. „Nu sunt în măsură să comentez situația echipei, pentru că eu sunt doar jucător și încerc să-mi fac treaba cât mai bine pe teren. Încercăm să trecem peste micile probleme care sunt la echipă și să ne aducem contribuția la redresarea situației”, a spus Sergiu Stancu, căpitanul echipei constănțene. „Situația la club este dificilă, dar întotdeauna trebuie să găsești soluții, să nu te dai bătut, să fii încăpățânat și să lupți până la capăt. Acesta e punctul meu de vedere și sper să trecem cât mai repede peste această perioadă dificilă”, a spus antrenorul Radu Began.

DRAGOȘ PAVEL S-A ACCIDENTAT LA CARANSEBEȘ!

Pe lângă situația financiară dificilă, CVM Tomis a avut și ghinionul de a vedea cum rămâne fără încă un jucător, Dragoș Pavel accidentându-se în meciul de sâmbătă, cu AS Volei Club Caransebeș. Pavel a avut un deget dat peste cap, după un blocaj, dar a jucat apoi în întregime seturile 2 și 3. El se antrenează acum cu degetul luxat, fără să riște prea mult. „La Caransebeș a apărut o altă accidentare neplăcută, cea a lui Dragoș Pavel, dar sper ca el să fie apt de joc pentru meciul de joi. Ananiev s-a tratat în Bulgaria și urmează să vedem dacă va putea evolua contra lui Lugano”, a anunțat Radu Began, care se va putea baza sută la sută pe Laza, care a făcut tratament la aceeași clinică din Varna, ca și Ananiev.

MITEV NU ȘTIE DACĂ VA CONTINUA LA TOMIS

La începutul partidei de la Caransebeș, coordonatorul bulgar Konstantin Mitev a fost singura rezervă a echipei constănțene. El a intrat pe teren după accidentarea lui Dragoș Pavel din primul set, iar din setul secund a fost utilizat ca universal, Gotch fiind oprit pe bancă de Radu Began. „Când eram la altă echipă am mai jucat ca trăgător, dar numai pentru câteva faze, nu două seturi și ceva, ca la Caransebeș. Vara joc volei pe plajă și este normal să și atac acolo. Nu sunt obișnuit să joc pe acest post, dar am făcut-o pentru a ajuta echipa atât cât pot. Se știe că nu am avut așa de mulți jucători în acest meci, dar, din păcate, nu am reușit să și câștigăm la Caransebeș. Nu știu care va fi viitorul meu la Constanța, nu știu dacă voi rămâne aici și pentru retur”, a declarat fostul internațional bulgar, care vara evoluează cu rezultate notabile în competițiile importante de volei pe plajă.

