FC Viitorul, dezavantajată de arbitraj

16:09:35 / 31 Martie 2014

Vorbiti in necunostinta

Hagi a vrut sa faca o echipa in Constanta! A lui,a orasului,a judetului. Separat de muribundul Farul. A solicitat,nu stiu in ce conditii,sa primeasca teren unde sunt bazele sportive din Badea Cartan si care apartineau de Primarie. N-a primit si asa a facut o baza la marginea orasului Ovidiu. Chiar daca are tot ce trebuie pentru pregatirea jucatorilor,in special juniori,este prea departe. A jucat primul an in Liga 1 platind chiria si utilitatile pe stadionul Farul. Vazand ca nu este ajutat pe plan local cu nimic normal ca a ajuns acolo unde i se promite sprijin si cred ca in campionatul urmator va juca la Voluntari. Exceptand banii veniti din televizari si putini din sponsorizari diverse,Hagi suporta de unul singur toate cheltuielile,enorme dupa banuiala mea,din banii castigati ca jucator prin Europa. Nefiind convins de totala lui corectitudine cred ca totusi Hagi face eforturi care merita apreciate,iar cei care clevetesc pe seama lui au prea multa ura si prea putina minte