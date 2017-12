FC Viitorul și-a asigurat prezența în play-off

După o serie de rezultate mult peste așteptări, FC Viitorul a încheiat acest an pe locul 2 în clasamentul Ligii 1, asigurându-și calificarea în play-off din punct de vedere matematic cu trei etape înaintea finalului sezonului regulat. Luni seară, în ultimul meci oficial al anului, constănțenii au câștigat greu, scor 3-2 (Fl. Cernat 17, Cr. Ganea 77, 80 / Ad. Bălan 29, 46), meciul cu FC Voluntari, disputat pe stadionul „Dinamo”, în etapa a 23-a, iar managerul tehnic al grupării de pe litoral, Gheorghe Hagi, s-a declarat extrem de mulțumit că elevii săi au răsturnat rezultatul pe final, după o oră de joc mai puțin reușit.

„Sunt fericit și mă bucur că tot ce le-am spus jucătorilor s-a adeverit. Când le zici ceva și se îndeplinește, capătă multă încredere în ei, iar tu devii credibil. Este un mare câștig, pentru că se simt puternici. Este extraordinar când, după o oră în care am jucat prost, au urmat 25 de minute de fotbal bun și am marcat, deși am jucat pe un teren denivelat. Am făcut schimbări, am trimis în teren doi jucători tineri, dar și ei, și Chițu au adus plusul care ne trebuia. Am găsit alternative, am schimbat și sistemul, iar băieții au reacționat foarte bine. Știam că Tănase joacă foarte bine ca al doilea vârf, s-a înțeles bine cu Florinel Coman și am devenit mai periculoși. Să nu uităm că am jucat de trei ori într-o săptămână. În plus, când ai două meciuri contra Stelei, consumul de energie este foarte mare. Am tot căutat soluții pentru a aduce un echilibru de prospețime fizică și mentală, pentru că nu suntem obișnuiți la nivelul acesta. Abia în ultimele minute, când adversarii au obosit și ei, am fost mai buni. Cred că aceasta este cea mai mare satisfacție, faptul că marcăm mult. La începutul campionatului, nimeni nu se aștepta la acest lucru. Suntem în play-off, ne ducem fericiți acasă de Sărbători, o să ne odihnim și o să încercăm să facem un fotbal și mai bun anul viitor”, a spus Hagi la final.

VACANȚĂ CU GÂNDUL LA TITLU

Și jucătorii au plecat în vacanță cu zâmbetul pe buze, ținând cont că și-au îndeplinit obiectivul fixat în vară, dar au mărturisit că se gândesc deja la lupta pentru titlu. „Nu am putut să ne facem la început jocul nostru, adică să pasăm, și ați văzut ce s-a întâmplat. Până la urmă, ne-a ieșit și am câștigat. Probabil că am crezut că suntem deja în vacanță și era să ne coste. Ne-am îndeplinit obiectivul, calificarea în play-off, și tindem mai sus. Mergem în vacanță, stăm alături de familii, pentru că avem nevoie, întrucât a fost un an greu și vedem ce se va întâmpla anul viitor”, a declarat căpitanul Florin Cernat. „Am obținut trei puncte foarte importante. Am început foarte slab meciul, dar ne-am revenit pe final și am câștigat. Ne-a fost frică să nu pierdem al treilea joc consecutiv, dar am reușit să răsturnăm situația în ultimele minute. A fost și ultimul meci din acest an și poate unii colegi erau deja cu gândul la casă, dar contează victoria. Mă bucur că am marcat două goluri și am fost la locul potrivit, după două pase excelente de la Marin și Cernat. Nimeni nu se aștepta să fim pe locul 2, la doar trei puncte de Astra, și ceea ce am realizat cred că este o mare performanță pentru FC Viitorul”, a adăugat eroul meciului de luni, fundașul Cristian Ganea.

