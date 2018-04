Gică Hagi: „Din păcate trăim vremurile astea. Nu au legătură cu fotbalul profesionist”

Ultimele declarații apărute în presa centrală cu privire la lupta pentru titlu, care se dă între CFR și FCSB, și care s-au referit și la campioana en titre, FC Viitorul, l-au nemulțumit pe managerul tehnic al formației constănțene, Gheorghe Hagi. Acesta a vorbit la conferința de presă organizată înaintea meciului de la Craiova, programat sâmbătă seară, de la ora 20.45, și despre modul în care unii încearcă să facă echipele altora, să decidă cine ar trebui să joace și cine nu, în loc să se ocupe de propria formație, și să fi interesați de alte lucruri, care nu privesc latura sportivă.

„Eu nu pot să vorbesc despre alții. Dar am văzut că au început să facă și formații. E ultima pe care am putut să o văd în România. Învăț în fiecare zi câte ceva care nu are legătură cu fotbalul. Să începi să faci strategia la altă echipă. Domnilor, vedeți-vă de bucătăria voastră, de cum băgați, pe cine băgați, ce obiective aveți. Fiți responsabili de ce faceți. Lecții, să nu-mi dea mie lecții. Aici nu suntem la Steaua, să facă alții echipa. Aici o face antrenorul, cum vrea el. E dreptul meu. Din păcate trăim vremurile astea. Nu au legătură cu fotbalul profesionist. Când alții îmi spun mie cu ce echipă trebuie să joc eu, vă dați seama cât de departe am ajuns, cât de jos am ajuns în fotbalul românesc. Când cineva spune cum ar trebui să joc eu. Am ajuns prea jos, mi se pare. Prea jos, din păcate. Dar, asta e. Face parte din joc, dar nu e bine. Totdeauna trebuie să faci temele cum trebuie, să muncești, să nu fi preocupat de vecinul. Eu încerc să vorbesc despre noi, nu despre alții. Sper ca într-o bună zi lucrurile să se schimbe, să vină lumea la stadion”, a spus Gică Hagi.

