Handbaliştii constănţeni nu şi-au spus ultimul cuvânt

După 27-36 cu Dinamo, în primul joc din prima fază a play-off-ului Ligii Naționale de handbal masculin, HC Dobrogea Sud Constanţa a obţinut o victorie superbă, joi seară, în Sala Sporturilor, scor 27-20 (12-9), trimiţând confruntarea din sferturile de finală în decisiv. Echipa care face pasul în semifinalele competiţiei şi care va contina lupta pentru titlu va fi stabilită la 29 aprilie, la Bucureşti, la finalul partidei cu numărul 3. Handbaliştii pregătiţi de Sandu Iacob și Marko Isakovic au condus meciul de joi, după minutul 22, atunci când au preluat pentru prima oară conducerea pe tabela de marcaj, scor 8-7, şi pe care nu au mai cedat-o până la final, Dinamo fiind depăşită clar, aşa cum s-a întâmplat şi cu formaţia constănţeană în primul meci, din sala „Dinamo”. Peste zece zile, la Bucureşti, se anunţă un nou episod important în duelul HCDS - Dinamo, iar jucătorii de la Dobrogea Sud vor da totul pentru a elimina campioana en titre.

„Am făcut un meci foarte bun. Publicul senzaţional, galeria lui Dinamo, la fel, nu au fost incidente. Unu la unu şi ne pregătim pentru al treilea meci. Şansa este de partea lor, fiindcă vor juca acasă şi sunt o echipă puternică pe teren propriu, dar eu consider că experienţa este de partea noastră. Este bine că meciul următor este pe 29 aprilie şi o să avem timp să ne recuperăm, pentru că efortul a fost două sute la sute. Ne bucurăm că a ieşit bine şi am câştigat. Publicul ne-a împins de la spate”, a spus căpitanul echipei constănţene, Laurenţiu Toma, autor a şapte goluri în partida de joi.

„Am făcut un meci mai slab, dar şi pentru că echipa constănţeană s-a prezentat foarte bine pe teren propriu. Ştiam că o să fie un meci foarte greu. Le-a ieşit totul, au avut un portar în mare formă (n.r. - Mitrevski a avut 19 intervenţii). Şansele de calificare sunt egale. Meciurile dintre Constanţa şi Dinamo au fost întotdeauna echilibrate”, a spus şi antrenorul dinamoviştilor, Constantin Ştefan.

„Ne-am apărat mult mai bine decât am făcut-o la Bucureşti. Am greşit la început câteva posesii, dar în partea a doua am reuşit să îi ţinem în şase metri, am avut realizări foarte frumoase ale interilor şi am condus practic jocul. Mental am fost peste ei. Suntem foarte mulţumiţi de susţinerea publicului, care ne-a dat energia de care am avut nevoie pentru a rămâne constanţi în meci şi a face unu la unu”, a declarat antrenorul principal al formaţiei constănţene, Sandu Iacob.

