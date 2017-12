Jenson Button se retrage din Formula 1 după Marele Premiu de la Abu Dhabi

Jenson Button, pilotul echipei McLaren Honda, a anunţat că se va retrage din Formula 1 după Marele Premiu de la Abu Dhabi, care va stabili campionul mondial din acest sezon, între Lewis Hamilton şi Nico Rosberg. Button a confirmat că anul 2017 va marca retragerea sa din Formula 1. În septembrie, McLaren anunţa că pilotul britanic a semnat un contract pe încă doi ani şi va avea rol de ambasador. Noul contract mai prevede că Button se poate întoarce într-o cursă de Formula 1 în 2018, când va avea 36 de ani.

Cu toate acestea, campionul mondial a avut o poziţie tranşantă la conferinţa de presă înaintea Marelui Premiu de la Abu Dhabi. „Încep acest week-end pentru Marele Premiu de la Abu Dhabi cu gândul că aceasta va fi ultima mea cursă. Sunt convins că este cea mai bună decizie. Sunt 28 de ani de când sunt în sportul automobilistic și am parcurs un drum lung. În acest moment, nu doresc să mai concurez în Formula 1 după această cursă. Este adevărat că am în contract că pot concura în 2018, dar nu am de gând să revin pe circuit peste doi ani. Am amintiri emoționante, unele care mi-au schimbat viața, unele bune, altele rele și plec cu un titlu mondial, ceea ce reprezintă ceva special. Voi părăsi, cu siguranță, Formula 1 bucuros de ceea ce am realizat, după 300 de curse. Viața mea va începe cu adevărat acum”, a precizat Button. Fernando Alonso şi Stoffel Vandoorne sunt cei doi piloţi care vor concura pentru McLaren în 2017.

Jenson Button şi-a făcut debutul în Formula 1 în 2000, la bordul unui bolid Williams dotat cu motor BMW. A devenit campion mondial în 2009 cu Brawn GP, înainte de a pleca la McLaren în 2010. Pilotul britanic are 15 victorii, 50 de podiumuri şi 8 pole position-uri în cariera sa, iar în acest an ocupă locul 15 în clasamentul mondial. Marele Premiu de la Abu Dhabi va fi cea de-a 305-a cursă de Formula 1 pentru campionul britanic.

În cursa din Emiratele Arabe Unite, se va decide campionul mondial din 2016, germanul Nico Rosberg având un avantaj de 12 puncte faţă de coechipierul său Lewis Hamilton. Ultimul Mare Premiu din 2016 este programat duminică, de la ora 15.00 (în direct pe Digi Sport 1).

