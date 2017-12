Raf Simons renunță la Dior

Designerul belgian Raf Simons a anunțat joi că renunță la postul de director de creație la casa de modă Christian Dior, din motive personale, asftel încât colecția pe care a prezentat-o la începutul lunii octombrie va fi ultima pentru prestigioasa marcă franceză. Atât responsabilul executiv al casei Dior, Sidney Toledano, cât și Bernard Arnault, președintele LVMH, grupul proprietar al mărcii, l-au omagiat pe creatorul de modă belgian, pentru contribuția sa excepțională la această marcă.

Născut în 1968, la Neerpelt (Bélgica), Raf Simons a studiat designul industrial și mobiliar, dar și-a schimbat traiectoria și în 1995 a creat prima sa colecție sub propriul nume. În martie 2000 a decis să închidă firma și să ia o pauză, ajungând să anunțe chiar că renunță la modă, dar s-a întors un an mai târziu, sub marca fabricantului belgian Gysemans. El a restructurat compania în 2004, iar un an mai târziu și-a lansat propria linie, Raf by Raf Simons. În iulie 2005 a fost numit director de creație la Jil Sanders, unde a creat articole de marochinărie, ochelari și încălțăminte și a colaborat în același timp cu firma vestimentară Fred Perry. În aprilie 2012, Simons a fost numit director de creație la casa Christian Dior în loculdesignerului britanic John Galliano.

