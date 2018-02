Se cunosc semifinalistele turneului „ultra” old-boys la Trofeul „Telegraf”

A 27-a ediție a Trofeului „Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de acest gen din țară rezervat veteranilor, şi-a stabilit sâmbătă, în Sala Sporturilor din Constanța, echipele calificate în penultimul act în turneul „ultra” old-boys. Iar în turneul principal încă cinci formaţii, Voința Valu lui Traian şi Cariocas Constanţa, din Grupa D, Macedonia Ovidiu, din Grupa C, VDT Construct 2003 Constanța, din Grupa E, şi CS Eforie, din Grupa B, şi-au asigurat prezenţa în optimile de finală.

Cel mai spectaculos meci a fost Săgeata Stejaru - VDT Construct 2003 Constanța, în care Săgeata, finalista de anul trecut, a condus cu 2-0, după care VDT Construct a întors rezultatul, marcând de patru ori.

În optimi mai sunt calificate SSC Farul Constanța şi CFR-Municipal Constanța, din Grupa A, ASC Săgeata Stejaru şi CS Agigea, din Grupa B, FC Constanța, din Grupa C, Store Constanța, din Grupa D, Oportun Mangalia și Săgeata Stejaru, din Grupa E.

În ultima etapă din turneul principal vor fi stabilite ultimele trei formaţii calificate în optimi, cele mai mari şanse avându-le, în cazul în care nu vor fi surprize, CSO Murfatlar şi Athletic Club 1973 Constanţa, ambele din Grupa A, şi Chimpex, din Grupa C. UDTTMR, cu o victorie sau o remiză, din Grupa C, şi Olimpia Apă Canal, cu o victorie, din Grupa E, păstrează şi ele şanse de a depăşi faza grupelor, însă misiunea lor în ultima etapă se anunţă extrem de dificilă. Reamintim că în optimi se califică primele trei clasate din fiecare grupă, plus echipă de pe locul 4 cu cel mai bun punctaj.

Clasamente turneul principal - GRUPA A: 1. SSC FARUL 9p, 3 jocuri (golaveraj: 15-10), 2. CFR-MUNICIPAL 6p, 3j (9-7), 3. CSO Murfatlar 4p, 3j (5-4), 4. Athletic Club 4p, 4j (14-15), 5. Telegraf 0p, 3j (7-14).

GRUPA B: 1. ASC SĂGEATA 9p, 3j (9-0), 2. CS AGIGEA 7p, 3j (9-4), 3. CS EFORIE 4p, 3j (4-6), 3. NGM Inter 3p, 4j (11-10), 5. Tomis Reyna Construct 0p, 3j (1-14).

GRUPA C: 1. FC CONSTANŢA 10p, 4j (12-5), 2. MACEDONIA 7p, 3j (11-2), 3. UDTTMR 3p, 3j (11-9), 4. Chimpex 3p, 3j (7-9), 5. Ancora 0p, 3j (1-17).

GRUPA D: 1. STORE 9p, 3j (9-2), 2. VALU LUI TRAIAN 7p, 3j (12-4), 3. CARIOCAS 4p, 3j (7-5), 4. FC Amicii 3p, 4p (5-12), 5. Liga Ofiţerilor 0p, 3j (1-11).

GRUPA E: 1. OPORTUN 7p, 3j (11-2), 2. VDT CONSTRUCT 7p, 3j (9-3), 3. SĂGEATA 6p, 3j (10-8), 4. Olimpia Apă Canal 3p, 3j (5-12), 5. Old-Boys 0p, 4j (5-15).

LA „ULTRA” OLD-BOYS, CÂŞTIGĂTOAREA DE ANUL TRECUT RATEAZĂ SEMIFINALELE

În turneul „ultra” old-boys, în Grupa F, Săgeata Stejaru, de pe primul loc, şi ASC Săgeata Stejaru, de pe locul secund, şi-au asigurat prezenţa în semifinale înaintea ultimei etape. Iar în Grupa G, câştigătoarea de anul trecut, Vertiroll Vulturii Cazino Constanța, a ratat şansa de a-şi apăra trofeul în urma înfrângerii din meciul cu formaţia „Tanța și Costel” Medgidia. Oportun Mangalia şi echipa din Medgidia se vor întâlni în ultima etapă în partida decisivă pentru stabilirea primei clasate în această grupă.

Clasamente turneul „ultra” old-boys - GRUPA F: 1. SĂGEATA 9p, 3j (12-2), 2. ASC SĂGEATA 6p, 3j (10-6), 3. CSO Murfatlar 6p, 4j (7-9), 4. Municipal-CFR 3p, 3j (4-7), 5. Real Năvodari 0p, 3j (1-10).

GRUPA G: 1. „TANŢA ŞI COSTEL” 9p, 3j (10-6), 2. OPORTUN 7p, 3j (12-3), 3. Vertiroll Vulturii Cazino 2p, 3j (9-10), 4. Mihail Kogălniceanu 2p, 4j (6-9), 5. Telegraf 1p, 3j (2-11).

Turneul este organizat de cotidianul „Telegraf”, cu sprijinul Asociației Județene de Fotbal Constanța, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța.

Rezultatele partidelor şi autorii golurilor - sâmbătă, 3 februarie

Grupa D: Voința Valu lui Traian - Liga Ofițerilor Constanța 5-0 (Marian Măciucă 3, Ionel Baboia, Cătălin Ivan)

Grupa G: Vertiroll Vulturii Cazino Constanța - „Tanța și Costel” Medgidia 4-5 (Cosmin Chirea, Adrian Foamete, Florentin Ruţă, Adrian Slave / Cătălin Ilcu 3, Sali Eschinder, Florin Constantin)

Grupa G: Oportun Mangalia - CS Mihail Kogălniceanu 3-1 (Ladislav Pal, Dan Măican, Adrian Voicu / George Scupra)

Grupa F: ASC Săgeata Stejaru - Municipal-CFR Constanța 4-2 (Mihai Guliu 2, Cătălin Ologu, Constantin Gechereanu / Emil Petre, Dragoş Cornea)

Grupa C: Ancora Mangalia - Macedonia Ovidiu 0-5 (Constantin Dămăşaru 3, Marian Posteucă, Sergiu Dargate)

Grupa E: Săgeata Stejaru - VDT Construct 2003 Constanța 2-4 (Gheorghe Blacioti, Nicea Paşata / Nicolae Tudorici 2, Ştefan Ciobanu, Constantin Borza)

Grupa F: Săgeata Stejaru - CSO Murfatlar 4-1 (Gheorghe Blacioti 3, Nicea Paşata / Florin Vlaicu)

Grupa A: Telegraf - CSO Murfatlar 1-3 (Marian Cojocaru / Mircea Gheorghe, Petrică Deca, Adi Cănciulescu)

Grupa B: CS Eforie - NGM Inter Năvodari 2-1 (Claudiu Della, Mihai Bejan / Emilian Lazăr)

Citește și

Lider surpriză în clasamentul golgheterilor la Trofeul „Telegraf”

Încă trei echipe și-au asigurat biletele pentru optimi la Trofeul „Telegraf“

SSC Farul s-a calificat în optimi la Trofeul „Telegraf”